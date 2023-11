OM : « Harit, on l’a peut être sur-responsabilisé »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Amine Harit, titulaire face à Lens dimanche dernier et auteur d’un match encore une fois décevant. Après deux défaites consécutives contre Lens et Lille, et une seule victoire lors des 8 derniers matchs, l’OM se retrouve à la 10e place du classement de Ligue 1. Dans le jeu, sur le plan offensif, l’équipe de Gennaro Gattuso est sans inspiration. Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM Amine Harit qui est passé une nouvelle fois à côté de son match contre Lens dimanche soir.

A lire aussi : Vente OM : Le journal l’Equipe dévoile deux nouvelles infos !

Il y a peut-être à revoir la composition d’équipe

A lire aussi : Mercato OM : Confirmation pour ces deux postes visés cet hiver !

« Harit, le problème, c’est qu’il revient d’une grosse blessure au genou et que peut être il est sur-responsabilisé. Dans une équipe normale quand tu reviens d’une blessure des ligaments croisés, tu es peut être moins utilisé que les autres dans une rotation, or à l’OM tu n’as pas le choix c’est le seul joueur dans la création qui peut te faire une différence. Et du coup, il y a peut-être à revoir la composition d’équipe au niveau du schéma de jeu. L’année dernière l’entraîneur a peut être vu qu’il n’avait pas suffisamment de joueurs capables de faire des différences offensivement et du coup il a composé différemment avec deux pistons apportent de la folie offensivement dans un 3-4-3 » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.

A lire aussi : Vente OM : Longoria ne refera pas la même erreur !

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci-dessous :