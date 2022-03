OM : Harit prouve à Sampaoli qu’il n’y a pas de Payet dépendance !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-4 face à Brest lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Amine Harit, titulaire et buteur lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire sans Payet à l’occasion de ce déplacement à Brest. Amine Harit faisait donc son retour dans le onze et l’OM a bien débuté cette rencontre. Un gros pressing des hommes de Sampaoli et un jeu vers l’avant a tout de suite déstabilisé les bretons. Guendouzi a failli trouvé Milik seul au second poteau, mais c’est finalement Gerson décalé par Milik qui a ouvert le score dès la 3e minute. L’OM aurait dû corser l’addition mais Milik, sur coup franc direct, Guendouzi ou encore Gerson et Gueye n’ont pas réussi à convertir leur occasions. Brest a tenté de renverser le match en seconde période, mais la défense marseillaise a été solide et c’est finalement Milik qui a marqué le but du 0-2 de la tête suite à un corner d’Harit. Ce même Harit a marqué le 3e, après un bon déboulé et une frappe de Gerson. Alors que Brest a sauvé l’honneur suite à un coup franc excentré, Under, entré en jeu et trouvé par Pau Lopez a marqué le but du 1-4, synonyme de seconde place…

Amine Harit a enfin retrouvé son jeu fait de dribble et de passes. Il s’offre même un but et prouve à son coach qu’il est l’alternative à Payet…

La note d’Amine Harit : 7.5/10

Son appréciation FCM

Harit prouve qu’il n’y a pas de Payet dépendance !

Payet blessé, Harit a eu sa chance. Cette fois l’international marocain l’a saisi ! Remuant et efficace, le milieu offensif s’est bien trouvé avec Milik et Gerson. Décisif sur le premier but, il est passeur sur le second et buteur sur le 3e. Harit a été tranchant dans ses prises de balle, il a su bien faire circuler le ballon vers l’avant. Quand il affiche ce niveau, la question de son avenir à l’OM peut se poser alors que ce n’était plus vraiment le cas avant cette rencontre. Il doit convaincre Sampaoli, d’autant que Payet sera suspendu face à Bâle jeudi…

Les notes des médias

Foot Mercato 8/10 Le joueur prêté par Schalke 04 était très attendu, notamment en l’absence de Payet. Il a fait plus que répondre présent à Brest. C’est lui qui a lancé parfaitement Milik et qui est donc l’auteur de la fameuse avant-dernière passe sur l’ouverture du score (3e). Il s’est aussi mué en passeur pour Milik sur corner (63e) avant d’endosser le costume de buteur, en renard des surfaces (71e). Très impliqué défensivement (2 tacles), ce qu’a dû apprécier Sampaoli, l’international marocain a apporté de la vitesse, de la percussion et de la verticalité. Le maître à jouer de l’OM (87% de passes réussies), en bon suppléant de Payet… voire plus ? Maxifoot 7.5/10 Préféré à Ünder sur le côté droit, le milieu offensif prêté par Schalke 04 a marqué des points ! Immédiatement dans un bon rythme avec des déplacements dans l’axe, le Marocain a été impliqué sur l’action de l’ouverture du score et a été ensuite intéressant dans le jeu avec des courses et de bonnes passes pour ses coéquipiers. Même dans ses efforts défensifs, il a été irréprochable. Il a été récompensé avec cette passe décisive pour Milik sur un corner parfaitement tiré puis ce but à la suite d’une frappe de Gerson repoussée par Bizot. L’Equipe 8/10 Il joue très peu cette saison et il n’avait plus été titulaire depuis plus de deux mois. Donc évidemment il avait des jambes. Le Marocain est impliqué sur trois des quatre buts marseillais. Avant-dernier passeur (3e), passeur décisif sur corner (63e), il a marqué seul devant le but vide (71e), ce qui vient récompenser une belle prestation. La joie de ses coéquipiers sur son but faisait plaisir à voir. Remplacé par Under (82e), buteur filou dans les arrêts de jeu.

