OM : Henrique continue de faire grincer des dents en interne ?

Luis Henrique est arrivé à l’Olympique de Marseille en Septembre. Le jeune Brésilien n’a pas encore eu trop l’occasion de se montrer mais attise déjà certaines rancœurs au centre de formation…

La Provence consacre aujourd’hui une pleine page au centre de formation de l’OM. Érigé en priorité par les nouveaux dirigeants, il n’offre pour le moment que peu de résultats en équipe première. Et l’arrivée de la recrue brésilienne ne va pas aider, à en écouter certains…

« Beaucoup n’ont pas compris que le club dépense autant pour un Brésilien de 18 ans. Il a intérêt à être bon… »

Source anonyme interne au club – La Provence

Il faut se battre tous les jours – franck passi

Interrogé sur ce sujet, l’ancien entraîneur (et formateur) de l’OM, Franck Passi avait, sur notre plateau, un discours bien différent.

« Par rapport à l’arrivée de Luis Henrique, il faut que Marley Aké le mange ! Pour Stéphane Sparagna, à l’arrivée de Doria, le Brésilien n’a pas joué un match. L’essentiel c’est lorsqu’on a des qualités de croire en elles, continuer de travailler et s’améliorer tous les jours. Sparagna n’est pas parti parce que Doria jouait. Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher. Je crois que c’est un faux problème lorsqu’on a les qualités comme Maxime Lopez ou Kamara qui ont finalement réussi à jouer des matchs. Non, lorsqu’on a les qualités il faut les démontrer et se battre tous les jours. »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)