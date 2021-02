OM : « Henrique, la pépite dont on entendait parler est enfin là ! »

L’OM s’est imposé 3-2 face à Nice mercredi soir en match en retard de la 11e journée. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique…

Nasser Larguet avait décidé de trancher en titularisant un trio inédit en attaque : Henrique, Dieng et Khaoui. Des choix payants car les trois joueurs ont été disponibles, mobiles et efficaces. Luis Henrique a apporté de la vitesse, Dieng de la profondeur au jeu. L’OM a logiquement ouvert le score par Alvaro, doublé la mise par Khaoui. Nice est revenu dans le match en seconde période et a même été tout proche d’égalisé mais cet OM fraicheur avait aussi la chance de son côté. Positionné sur le côté gauche, celui qui a été tant plébiscité par les supporters n’a pas déçu : Luis Henrique a montré de très belles choses ce mercredi soir et va devoir continuer sur cette lancée pour prendre une place de titulaire !

La note de L.Henrique : 7/10

Son appréciation