OM – OGC Nice (3-2) // Les Notes de FCM : Khaoui et Henrique XXL, Kamara solide et Payet le retour !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce mercredi en Ligue 1 face à Nice… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Pas irréprochable sur les buts encaissés…

Alors que ces dernières semaines, il était l’un des seuls à être au niveau, ce mercredi soir face à l’OGC Nice, Steve Mandanda a été un peu en dessous. Sur la réalisation de Gouiri en entame de seconde période, il ne peut pas faire grand chose, pas vraiment aidé par sa défense. En revanche, à la toute fin de la rencontre, il peut mieux se positionner pour fermer l’angle et empêcher Sellouki d’aggraver le score. S’en est suivi quelques minutes de frissons avec notamment ce coup-franc de Gouiri qui lui revient dessus. Heureusement, la balle fuit les filets.

H.Sakai : 6/10

Le Samouraï est revenu au niveau !

Finalement, cette gastro aura peut-être été bénéfique pour Hiroki Sakai ! Le Japonais a eu de l’activité sur son côté droit… Outre l’envie qui est toujours présente, il a aussi été précieux dans les récupération de balles. L’entente avec Khaoui, Henrique et Payet a été plus que satisfaisante. Sakai a participé au jeu sans pour autant être en danger défensivement. Il a même sauvé à quelques reprises des égarements de Caleta-Car…

D. Caleta-Car : 5/10

Complètement à l’ouest…

En début de match, Caleta-Car a été plus correct. De bonnes interventions, des dégagements qui ont fait du bien à ses partenaires… Puis, petit à petit, le Croate a sombré, devenant l’ombre de lui-même. Dès la seconde mi-temps, on sentait qu’il n’était plus vraiment serein. En retard sur Gouiri, il laisse l’ancien lyonnais punir Mandanda. En fin de match, il n’est plus du tout concentré. De son mètre 92, il perd même des duels dans les airs contre l’attaquant niçois. Une nouvelle fois sur le but de Sellouki, il est mal positionné.

Alvaro.G : 6,5/10

Patron offensivement, timide défensivement…

L’Espagnol a continué sur sa lancée : Double passeur décisif face au RC Lens, il trouve le chemin des filets face à l’OGC Nice ce mercredi. En ouvrant le score, il libère ses partenaires pendant une bonne partie de la première mi-temps. En revanche, défensivement, ça a été plus difficile pour lui, notamment en seconde période. Il a tout de même montré de l’envie et a surtout compensé les quelques erreurs de Caleta-Car.

Y.Nagatomo : 6/10

Enfin une prestation correcte !

Après avoir enchaîné les prestations plus que compliquées, Yuto Nagatomo a montré du mieux ce mercredi ! C’était déjà le cas ce dimanche face à Bordeaux où il n’a pas été le pire. Bon, il a toujours quelques égarements, des passes mal appuyées… Mais le Japonais fait jouer son expérience et a sécurisé le côté gauche, laissant Henrique libre offensivement. Sur le but de Gouiri, il laisse d’ailleurs le Brésilien prendre en 1 vs 1 le centreur… Pas forcément la meilleure idée.

B.Kamara : 7/10

Le métronome de cette équipe…

En duo avec Gueye au milieu de terrain, il est encore meilleur qu’à 3. Ce poste en double pivot dans un 4231 est la position où il peut le mieux exprimer ses qualités. Il a été partout durant cette rencontre : à la récupération, au centre, aux interceptions dans la surface… Offensivement, il a également apporté avec de bonnes vers l’avant, cassant des lignes et facilitant le travail de ses partenaires.

P. Gueye : 6/10

Watford, il faut nous le laisser s’il vous plaît !

Oui, parce qu’on en a besoin ! Pape Gueye a d’ailleurs fait peur aux supporters marseillais en fin de rencontre lorsqu’il est resté au sol. Le milieu arrivé cet été en provenance du Havre est déjà devenu indispensable, créant un duo du tonnerre avec Kamara. Dans un rôle un peu plus défensif que son coéquipier, il a été solide, venant parfaitement en aide à Alvaro et Caleta-Car. Il a également été précieux dans l’impact physique et dans l’agressivité.

S.Khaoui: 8/10

Et si c’était lui qu’il fallait prolonger?

Grosse surprise ce mercredi soir lorsque Nasser Larguet l’a mis titulaire à la place de Florian Thauvin ! Déjà dans le onze face à Auxerre en Coupe de France, il avait montré de belles choses. Face à Nice, il a concrétisé la confiance de son entraîneur avec un magnifique doublé. Juste techniquement, le Tunisien a été très précieux dans le jeu offensif de l’OM. Il touche d’abord la barre mais Dieng est signalé hors-jeu. A peine deux minutes plus tard, il remet la même frappe mais cette fois, elle est au fond ! Très bien positionné au point de penalty, il reprend froidement un contre niçois à la 53e. Remplacé par Rongier à la 77e qui n’a pas eu la même tâche et donc pas le même impact que son coéquipier.

D.Payet : 6/10

Il doit toujours être à ce niveau !

C’est le minimum ! Cette saison, Payet a beaucoup joué sur son côté gauche, mais ses qualités s’apparentent plus à numéro 10, surtout avec son âge qui avance… Proche du numéro 9, il ouvre des espaces et fait partir ses ailiers en profondeur. Sa vision de jeu a été précieuse ce mercredi soir, cherchant toujours Henrique qui faisait systématiquement des appels lorsque le numéro 10 avait le ballon. Remplacé par Amavi à la 88e, en toute fin de rencontre. Le latéral gauche n’a pas eu grand chose à faire..

L.Henrique : 7/10

La pépite dont on entendait parler est enfin là !

Quel plaisir de le voir à ce niveau ! Lancé dans le grand bain par André Villas-Boas, il n’a eu que des bouts de matchs pour se montrer. Titularisé à une seule reprise face à Porto en Ligue des Champions, il n’avait pas eu l’occasion d’exprimer son talent. Larguet l’a positionné à gauche ce mercredi avec Payet en numéro 10. Le Brésilien a été très intéressant dans ses appels, toujours remuant lorsque son milieu offensif avait la balle aux pieds. Il a été percutant, sans être imprudent. Le genre de rencontre que l’on veut revoir très vite, pourquoi pas ce samedi face au FC Nantes ! Remplacé par Florian Thauvin à la 68e qui n’a rien apporté.

A.B.Dieng : 6/10

On veut le voir plus souvent !

Après son but face à Auxerre, forcément, les attentes sont grandes ! Le jeune sénégalais venu de Diambars ne déçoit pas. Titularisé par Nasser Larguet, il a été plus intéressant que Benedetto ou Germain. Il a eu de l’activité, a épuisé les défenseurs niçois qui ne l’ont pas lâché du match. En fin de première mi-temps, il est bien servi par Khaoui dans la surface mais pousse malheureusement trop son ballon et ne peut pas enchaîner avec une frappe. Remplacé par Germain à la 68e qui a fait une entrée transparente.

LE COACH

Nasser Larguet : 7/10

Enfin des choix forts ! Et ça a payé !

Le seul regret que l’on peut avoir, c’est de ne pas avoir vu ce onze durant toute la rencontre. Malheureusement, certains de ces joueurs avaient besoin de souffler un peu, en manque de rythme après si peu de minutes jouées depuis le début de la saison. Avec ce 4-2-3-1, Larget a voulu montrer à cette équipe que l’OM, c’est avant tout aller vers l’avant. Un coaching gagnant mais surtout une gestion des hommes qui a payé. Khaoui a remercié son entraîneur pour sa confiance. Nous, on remercie le coach de lui avoir fait confiance !