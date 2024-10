OM : Hojbjerg, le patron est de retour !

Note de L’Equipe 8/10 Titularisé en sentinelle dans le 4-3-3 marseillais, il a toujours veillé à l’équilibre de son équipe et a été à l’initiative de chaque relance. Mais il a aussi été dangereux offensivement et décisif à l’image de son but où il a été à l’origine de l’action en grattant le ballon avant de marquer du droit (40e). Il a ensuite parfaitement régulé le jeu en deuxième période. Le patron de l’OM.

Note de Maxifoot 8/10 On avait laissé le milieu de terrain sur une petite forme avant la trêve internationale. Ce soir, le Danois a retrouvé un niveau monstrueux. Omniprésent, il a réalisé un gros boulot dans l’entrejeu, notamment à la récupération du ballon. Il s’est également montré impactant offensivement avec notamment ce but inscrit un peu avant la pause. Avec un Højbjerg à ce niveau, tout est plus facile pour l’OM.