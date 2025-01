OM : Højbjerg, le retour du taulier !

L’OM s’offre une deuxième victoire de suite en 2025, c’est Rennes qui s’incline 1-2 sans avoir proposé grand chose face aux hommes de De Zerbi. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emile Højbjerg lors de cette première rencontre de la 17e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire précieuse à Rennes (2-1) lors de la 17e journée de Ligue 1. Après un premier acte animé, où Rulli a repoussé un penalty, l’OM a concédé l’ouverture du score par Kalimuendo avant d’égaliser immédiatement grâce à Greenwood (1-1, 45e). En seconde période, Rabiot a offert la victoire aux Marseillais avec une tête sur un centre de Greenwood (1-2, 49e). En plus de quelques occasions marseillaises, notamment un sauvetage de Samba, l’OM a maîtrisé le rythme en seconde période, bien aidé par la sortie de Kalimuendo à la pause. Cette victoire permet à l’OM de mettre Monaco à 5 points, tout en creusant l’écart sur ses autres poursuivants, Lille et Lyon. Avec cinq victoires sur ses six derniers matchs, Marseille continue d’afficher une belle forme.

La note de Pierre-Emile Højbjerg : 7/10

Son appréciation

Essentiel dans l’équilibre de l’équipe, le milieu danois a brillé par ses relances patientes et ses récupérations de balle. Mais c’est surtout sa passe claquée en une touche, à l’origine d’une action collective parfaite, qui a permis à l’OM d’égaliser (45e). Une nouvelle prestation brillante du vice-capitaine marseillais, qui a su allier efficacité offensive et solidité défensive. Il était malade la semaine précédente, il est revenu encore plus performant après une fin d’année 2024 un peu moins bonne !

Les notes des médias