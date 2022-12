Joueur important dans la rotation de Jorge Sampaoli la saison dernière, Cengiz Under n’a pas vraiment trouvé sa place dans celle d’Igor Tudor cette saison.

L’ailier turc n’est apparu que sept fois toutes compétitions confondues dans le onze de départ cette saison pour 718 minutes de jeu au total et une seule passe décisive. La saison dernière, Under avait marqué 13 buts et délivré six passes décisives pour 34 titularisations.

Notre journaliste Nicolas Filhol et Anthony Krehmeier, maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille, donnent leur avis sur la situation délicate du joueur sous les ordres de Tudor dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Under, il n’a pas eu de chance parce que son poste a disparu : c’est un pur ailier droit, qui revient sur son pied gauche. Pour moi c’est le plus gros croqueur de l’effectif devant Amine Harit. Il est quand même rentré deux ou trois fois comme piston droit, il a pu être bon. La saison dernière avec Sampaoli, la première partie de saison il est très bon, il met des buts très importants, comme contre Bordeaux. Mais est-ce qu’il a encore une place importante dans l’effectif. On parle encore d’un transfert, ça dépend de ce que lui voudra faire, Fenerbahçe et Galatasaray veulent le faire revenir en Turquie. En plus en sélection il est plutôt bon, il met des buts, il est intéressant : c’est encore une valeur sur le marché quoi. A la base c’est pas une mauvaise idée de Longoria de vouloir le relancer, il sortait d’un prêt à Leicester qui était catastrophique. Là il s’était quand même bien relancé mais c’est vrai qu’avec Tudor on disait Payet mais j’ai l’impression que c’est compliqué pour lui. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 05/12/2022

« Comme tu l’a dis, sa place n’existe plus… Tudor a essayé de le mettre en neuf et demi mais je le trouve trop inconstant, trop irrégulier et tellement prévisible. J’ai l’impression qu’il fait toujours le même geste technique, comme Thauvin sur la fin. Les défenseurs ils font une heure de vidéo et ils arrivent à le bloquer quoi. Objectivement, je suis assez déçu de ce joueur, franchement si on avait pu le vendre 15 millions à l’Atalanta cet été ça aurait été bien. » Anthony Krehmeier (maire du 2ème et 3ème arrondissement de Marseille) – Débat Foot Marseille – 05/12/2022

