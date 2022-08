OM : Igor Tudor donne des nouvelles de la blessure de Pau Lopez

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au Stade Brestois 29, le coach de l’OM Igor Tudor a donné des nouvelles de la blessure de Pau Lopez

L’Olympique de Marseille a recruté un gardien lors de ce mercato avec l’arrivée de Ruben Blanco pour remplacer Steve Mandanda. Tudor était en conférence de presse avant la rencontre de ce dimanche face à Brest. Le nouveau coach de l’OM a affirmé que Pau Lopez ne jouera pas encore son premier match de la saison ce week-end.

A LIRE AUSSI : OM : Alexis Sanchez disponible pour Brest? Igor Tudor répond !

L’Olympique de Marseille a recruté Ruben Blanco pour devenir la doublure de Pau Lopez. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence.

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)