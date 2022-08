OM : Igor Tudor reçoit un gros soutien après les sifflets !

Invité à réagir sur la victoire de l’OM contre Nantes samedi (2-1), Kévin Diaz a défendu le bilan comptable de Tudor après deux journées de championnat.

Après le match nul concédé à Brest, l’OM est reparti de l’avant en s’imposant contre Nantes ce samedi au Stade Vélodrome. Dans l’After Foot, Kévin Diaz est revenu sur la prestation des marseillais et a défendu le bilan comptable d’Igor Tudor après trois journée de championnat. S’il a encore des réserves sur le contenu proposé par les joueurs de l’OM, il estime que la méthode de l’entraîneur Croate fonctionne.

Aujourd’hui, force est de constater que l’OM gagne — Diaz

» Il ne s’agit pas de faire des démonstrations à chaque match pour l’OM. L’année dernière, c’était rarement le cas, même s’ il y avait beaucoup plus la possession du ballon. Ce qu’il faut juger aujourd’hui, c’est ce que veut mettre en place Igor Tudor. Il a été énormément critiqué depuis qu’il est arrivé, notamment pendant les matchs de préparation. Je pense qu’il paye le fait de passer juste après Jorge Sampaoli. L’argentin a proposé quelque chose de très intéressant à l’OM, il a déchaîné les passions. Il avait un jeu attractif. Pour les supporters marseillais, Tudor passe après un entraîneur qui a été adoré. Ce n’est pas facile. Je ne suis pas un grand fan de ce que propose Igor Tudor mais j’avais aussi des réticences sur ce que mettait en place Sampaoli. Aujourd’hui, force est de constater que l’OM gagne. Ça fait deux victoires en deux rencontres à domicile. Ils ne gagnent pas sur un coup de chance. Dans le jeu, l’OM s’est créé plus d’occasions que Nantes, ils auraient pu mieux terminer leurs actions. Il y a le choix des joueurs qui est discutable. Ce n’est pas possible de mettre Guendouzi en milieu offensif. Il joue dans une position beaucoup trop avancée pour lui. On se demande encore pourquoi Payet ne rentre pas beaucoup plus tôt dans ce match. Il a besoin de jouer pour être en forme. Sur la défense, Balerdi n’a pas le niveau pour jouer à l’Olympique de Marseille. Il y a cependant beaucoup de motifs de satisfaction. Chancel Mbemba a été très bon. Pau Lopez a été décisif. Les deux milieux Jordan Veretout et Valentin Rongier ont été très bons. Et enfin, Alexis Sanchez, pour quelqu’un qui manque de rythme, c’est très prometteur. » Kévin Diaz – Source : After Foot (20/08/2022)