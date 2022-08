L’Olympique de Marseille a récupéré Igor Tudor au poste d’entraîneur… Le coach croate ne fait clairement pas l’unanimité dans le vestiaire marseillais.

L’Equipe a publié ce mercredi un nouvel article sur la situation délicate entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et le coach Igor Tudor. D’après les informations du quotidien sportif français, l’entraîneur a bien des joueurs sur qui il ne compte pas mais qui avait un gros statut la saison dernière.

Ünder ciblé par Igor Tudor?

A commencer par Ünder qui était titulaire sous les ordres de Sampaoli sans compter sa blessure qui l’a éloigné des terrains quelques semaines. L’Equipe explique que le Croate a eu des mots « très durs » envers l’international turc.

Les matchs de préparation de l’ancien joueur de l’AS Roma ne l’ont pas convaincu. A voir s’il aura une place dans son onze de départ… Dans le système de Tudor, difficile d’imaginer un poste pour Ünder. Lors du stage en Angleterre, il a été baladé à plusieurs postes dont piston gauche mais cela n’a pas été une grande réussite.

Je ne suis pas étonné des frictions qu’il a avec les joueurs de l’OM. Ca ne passe pas avec les joueurs qui ont du caractère

« Son premier discours on a tout de suite su qu’on allait souffrir. Je me souvient, il nous a dit : ‘J’aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres.’Il avait constaté en regardant certains de nos matchs que l’on ne courait pas assez, et qu’on allait commencer à le faire car celui qui n’était pas prêt allait sortir de son groupe. Il nous a dit qu’on allait tellement souffrir qu’on ne verrait plus rien d’autre que le centre d’entraînement et notre lit, et c’est ce qu’il s’est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu’on n’avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire mais ça n’a rien changé. (… ) « On s’est pris un peu la tête. Dans une défense à trois, il me positionnait sur le côté droit. J’avais le sentiment de me retrouver dans la position d’un latéral. Je ne me sentais pas à l’aise à ce poste. (…) On s’est séparé sur une fausse note. C’est vraiment le seul coach avec lequel je me suis un peu frité. Mais il m’a ouvert les yeux sur certaines choses (…) Je ne suis pas étonné des frictions qu’il a avec les joueurs de l’OM. Ca ne passe pas avec les joueurs qui ont du caractère. Des joueurs étaient déjà allés voir le président pour se plaindre de ses méthodes. Je pensais qu’avec son expérience à Galatasaray il changerait, mais ce n’est visiblement pas le cas. » Aurelien Chedjou – Source : L’Equipe

