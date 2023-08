L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-2 face au Bayer Leverkusen pour son dernier match de préparation mercredi, à l’Orange Vélodrome. Une défaite marquée par deux grossières erreurs de Pau Lopez. Benjamin Courmes et nos deux invités du Débat Foot Marseille de la semaine, Yacine Yousfi (supporter marseillais) et Hakim Zhouri (journaliste, Lions de l’Atlas) ont évoqué le cas du portier olympien.

Dominateur sur l’ensemble du match, l’OM a été plombé par son gardien Pau Lopez, coupable de deux bourdes sur les buts encaissés. Gêné par Kondogbia sur corner, il rate sa sortie au poing sur l’ouverture du score de Jonathan Tah (0-1, 15e). L’espagnol se fait de nouveau surprendre au premier poteau et boxe dans ses cages un corner direct tiré par Amiri (0-2, 40e). Il est remplacé à la pause par Ruben Blanco.

« Un bon gardien » selon Yassine Yousfi mais « qui mentalement est faible ». « Ce n’est pas un gardien qui manque de talent mais les failles sont mentales. Il ne rassure pas la défense au niveau des sorties aériennes et cela commence à inquiéter », constate-t-il. « Le problème est que Pau Lopez est installé dans une zone de confort avec Ruben Blanco qui est une doublure et non un numéro un bis avec un jeu au pied catastrophique. Le marché des gardiens est compliqué, cela a un certain coût et ce sera très compliqué de le faire partir à 15 millions, le prix de son transfert. Le club est obligé de le relancer », ajoute le supporter de l’OM.

« Il est mentalement très instable »

Pour Hakim Zhouri, Pau Lopez est « très instable mentalement ». « Dès que ça commence à être compliqué, il peine à remonter la pente. L’OM réalise un bon mercato sur le papier. En attaque, il y a du niveau. La défense reste à peaufiner. Au niveau du gardien, il aurait été pertinent d’avoir autre chose », analyse-t-il. « Ruben Blanco vient dans la peau d’un remplaçant. Il aurait peut-être fallu recruter un gardien capable de pousser Lopez dans ses retranchements voire même lui prendre sa place », conclue le journaliste.