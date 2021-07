OM: « Il faudra compter sur Marseille pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 »

Pablo Longoria est actif depuis l’ouverture du mercato estival. Après un grand nombre de fin de contrat, le président de l’OM a déjà recruté huit joueurs pour combler tous ces départs. Un travail qui plait au journaliste Denis Balbir…

Huit joueurs sont arrivés à l‘Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, dans des secteurs de jeu différent. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travaillent main dans la main, afin d’avoir la meilleure équipe possible pour la saison prochaine.

Un job qui plait à Denis Balbir, qui s’est exprimé dans les colonnes de But ! :

On est dans un recrutement sérieux– Balbir

A LIRE : Mercato concurrents OM: Lyon va vendre, une arrivée à Nice, et Monaco suit un buteur du Real

« On est dans un recrutement sérieux, exotique aussi, mais dans une volonté très claire de dire qu’il faudra compter sur Marseille pour jouer les premiers rôles dans le nouveau championnat. L’osmose et la mayonnaise doivent prendre comme on dit souvent. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, l’effectif devait absolument être renouvelé pour impulser une nouvelle dynamique à cette équipe, ils doivent désormais bien s’entendre sur le rectangle vert. Grâce au président Pablo Longoria, au nouvel apport financier du propriétaire Franck McCourt, on se retrouve avec une belle équipe. Longoria a parfaitement compris les besoins du groupe et de son entraîneur, c’est pour ça qu’il a pu être aussi efficace sur le marché sans perdre de temps à analyser son groupe. Maintenant, ils ont la pression, car avec ce recrutement-là, ils ne pourront pas terminer 10es » Denis Balbir— Source: But ! (21/07/21)