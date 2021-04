OM : « Il faudrait que Sampaoli les bouge encore plus à l’entraînement ! »

L’Olympique de Marseille a été tenu en échec hier soir face à Montpellier. Voici la note et l’appréciation du coach Jorge Samapoli.

Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait hier sur le terrain du MHSC. Après avoir été mené au bout de 27 secondes de jeu, les olympiens sont revenus au score par l’intermédiaire de leur buteur polonais, Arek Milik. Gueye et Perrin ont eux aussi marqué avant que Laborde n’égalise dans les dernières secondes. Sans 4 potentiels latéraux gauche (Amavi, Nagatomo, Rocchia et Sakai), le coach argentin a encore tenté de confier le poste de piston gauche à Luis Henrique sans succès. Les joueurs ne semblent pas répondre à son attente…

A lire : MHSC-OM (3-3) // LES NOTES DE FCM : ATTITUDE INACCEPTABLE DE CALETA-CAR, LE DUO KAMARA – GUEYE SOLIDE, MILIK LE GRANTATAKAN…

Il faudrait qu’il les bouge encore plus à l’entraînement ! Selon L’Equipe, les joueurs n’apprécient pas les entraînements du coach Sampaoli, les jugeant trop éprouvants. Visiblement, avec ce que l’on a vu sur le terrain, il ne les fait pas assez courir ! Trop peu de mouvement, de percussion, d’animation offensive. Certains joueurs attendent que le ballon arrive sans faire d’appels. On a vu Sampaoli s’agacer sur son banc, comme les supporters sur leur canapé. Contraint de faire entrer Perrin quand Caleta-Car est expulsé. Coaching gagnant puisque le défenseur s’offre son premier but en pro. Manque de chance, il fait entrer Ntcham qui ne parvient pas à conserver le ballon à 2min de la fin et Laborde trouve le chemin des filets.