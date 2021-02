OM : « Il faut bâtir autour de Kamara ! »

L’OM a ramené un point de ce triste déplacement à Bordeaux dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara.

L’OM n’a rien montré lors des 45 premières minutes à Bordeaux. Une bouillie de football, sans aucune maitrise technique, sans mouvement. Après une première grosse occasion complétement vendangée par Germain, les argentins Balerdi et Benedetto se sont fait expulser. Finalement, cet OM a été moins ridicule à 9 contre onze, en retrouvant de la solidarité. Titulaire une nouvelle fois en défense centrale, Boubacar Kamara a été une des rates satisfactions de cette rencontre. Le minot va devoir vite signer une prolongation de contrat…

Il faut bâtir autour de lui !

Depuis l’arrivée d’Arek Milik, on dit souvent qu’il faut bâtir une équipe autour de lui. Kamara a fait ses preuves et doit être la pièce maîtresse de ce nouvel OM. Longoria doit s’activer pour trouver un terrain d’entente et le faire prolonger. Dans un match aussi catastrophique de la part de ses partenaires, c’est grâce au minot de 21 ans que l’OM ne sombre pas et ne prend pas une grosse gifle. En fin de match, il enchaîne les tacles et les récupérations de balles face aux assauts de Ben Arfa.