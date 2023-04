OM : « Il faut changer d’époque », l’appel (sur la formation) d’Alain Nersessian

Dans FCM, Alain Nersessian, le président du FC Martigues est revenu sur la formation des jeunes footballeurs. Il regrette un manque d’entraide entre les clubs régionaux et milite pour un meilleur environnement pour les talents du sud de la France.

Si l’Olympique de Marseille réalise une excellente saison sur le plan comptable, la qualité de son centre de formation laisse toujours à désirer. Très peu d’élus parviennent à intégrer la formation marseillaise. Plusieurs espoirs sont récemment passés au travers des radars des recruteurs pour aller s’épanouir dans d’autres régions de France. Dans Débat Foot Marseille, Alain Nersessian regrettait la mauvaise entente entre les clubs régionaux qui causerait le départ des jeunes joueurs : « On souffrait depuis des années d’avoir ce gap entre l’Olympique de Marseille et la Nationale 2. En début de saison, on a fait un constat effarant. Dans le sud de la France, il y a l’OM, l’OGC Nice, Montpellier et le FC Martigues, c’est tout. C’est quand même terrifiant. En Bretagne et dans la région Rhônes-Alpes, il y a beaucoup plus de clubs. La région parisienne cartonne aujourd’hui. On a un vivier de footballeur énorme dans le sud. C’est navrant qu’on arrive pas à remplir les conditions pour permettre aux jeunes footballeurs du sud de réussir dans la région. (…) Il faut qu’on change d’époque. Ceux qui réussissent sont ceux qui s’entraident. On ne vise pas la Ligue 1, on sait être cohérent dans ce que l’on fait. On peut mettre en place des choses qui vont permettre aux footballeurs de la région de rester, de progresser. Il faut leur offrir un environnement où ils pourront grandir. »

Le centre de formation de l’OM ne marche pas

Nicolas Filhol fait un constat assez alarmant sur le centre de formation de l’Olympique de Marseille et milite pour une meilleure entente entre les clubs de la région : « C’est dommage que des joueurs comme Wesley Fofana se retrouvent au centre de formation de Saint-Étienne. Il faudrait avoir la possibilité de jouer à des niveaux plus importants en National 1. Cela peut aussi avoir un intérêt pour l’OM. Le fait d’avoir des clubs proches pourrait avoir un intérêt pour prêter des jeunes joueurs. Le centre de formation de l’OM ne marche pas. Les joueurs ne jouent pas assez et le niveau de la Nationale 3 est trop bas. Cela pourrait intéresser des clubs comme Martigues d’avoir des joueurs prêté par l’Olympique de Marseille. Tout le monde pourrait être gagnant. »