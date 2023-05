OM : Il faut plus de Sanchez !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 face à l’AJ Auxerre en clôture de la 33e journée de Ligue 1 ce dimanche. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation individuelle de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille a longtemps été incapable de concrétiser sa grosse domination face à l’AJ Auxerre ce dimanche. Les marseillais ont multiplié les occasions, Vitinha a été inefficace, Clauss a fait des mauvais choix. Et dans ce cas, c’est souvent le même scenario, l’équipe visiteuse qui n’a rien proposé marque sur sa première frappe cadrée. Suite à une sortie au poing de Pau Lopez, Birama Touré tente sa chance de loin et trouve la lucarne du plat du pied. L’AJA a tenté de conserver cet avantage, mais les marseillais à l’image d’un public bouillant n’ont pas lâché. Under à égalisé à la 75e et dans la foulée, Sanchez a donné l’avantage à son équipe. Les entrées en jeu de Payet et Guendouzi ayant amené d’avantage de dynamisme. L’OM s’offre 9 points d’avance sur Monaco et revient à 5 points du PSG qui s’est aussi incliné face à Lorient !

La note d’Alexis Sanchez : 7/10

Son appréciation

Il faut plus de Sanchez !

Aligné derrière Vitinha, il a été moins visible en première mi-temps. Il a eu du match a se libéré pour jouer dos au but comme il sait si bien le faire. Mais l’attaquant ne lâche rien et montre toujours l’exemple. Repositionné dans l’axe suite aux entrées de Guendouzi et Payet, il a une nouvelle fois été décisif en marquant entre les jambes de Radu. Sans faire un match exceptionnel, il est là et il tire l’équipe vers le haut. Un joueur exemplaire !

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 L’international chilien s’est parfois agacé, comme à la 36e minute, mais il a toujours tiré son équipe vers le haut. À la limite du hors-jeu, apparemment couvert par Jubal, il a inscrit le but de la victoire en trompant Radu (77e), après un joli service de Guendouzi. Il a manqué le cadre après une action énergique (86e) et placé une tête au-dessus. En première période, il a dézoné côté gauche pour laisser l’axe à Vitinha. Maxifoot 6.5/10 Cette fois-ci utilisé dans un rôle en soutien de l’attaquant, l’international chilien a encore fait la différence. Malgré plusieurs remises intéressantes, le Marseillais n’a pas été toujours inspiré dans la zone de vérité. A l’exception d’une tête non cadrée après une sortie loupée de Radu, l’ex-Barcelonais n’a pas été un vrai danger pour l’AJ Auxerre… Avant de retrouver l’axe ! Servi en profondeur par Guendouzi, il a donné la victoire aux siens d’une frappe entre les jambes de Radu. Décisif. Foot Mercato 7/10 Contrairement à d’habitude, il a moins été impliqué dans le collectif marseillais, surtout en première période. Pour exemple, à la pause, il avait commis deux fautes – averti d’un carton jaune pour une seconde intervention illicite en première période (41e) et n’avait tenté qu’un seul tir sans danger. Le Chilien a perdu également plusieurs ballons sur le peu de ballons touchés dans le premier acte. Mais dans la seconde période, il a eu un sursaut et a bien réagi avec un plus grand impact offensif et plus de tentatives. Il est d’ailleurs celui qui marque le deuxième but marseillais, synonyme de victoire (77e).

Gagner comme ça, c’est encore plus beau

« Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c’est encore plus beau. Ce qui est important, c’est d’avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu’au bout et continuer à pousser, c’est une grande victoire ce soir (dimanche). À nous maintenant d’aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d’un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu’on aurait mérité de gagner. C’est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner ». Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/04/2023)