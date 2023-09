OM : Il interpelle Vitinha pour faire le buzz et se fait logiquement découper sur Twitter !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la grosse défaite face au PSG 4-0, certains supporters ont du mal à digérer la situation du club qui devrait annoncer son nouvel entraineur (Gattuso). En terrasse avec amis, Vitinha a été filmé et interpellé par un homme qui lui reproche de ne pas mouiller le maillot. Irrespectueux au possible.

Dans une vidéo postée mardi, un homme se filme en apostrophant l’attaquant de l’OM Vitinha. Il affirme « pleurer tous les jours ». Ce à quoi l’attaquant lui répond, « je pense que je pleure plus que toi ». L’homme lui reproche alors de ne pas assez « mouiller le maillot », une amie de Vitinha lui répond: « un peu de respect s’il vous plait non? ». L’homme qui cherche clairement à faire le buzz s’en va et continue de parler à son téléphone. « C’est pas normal ça mon frère, nous on pleure toute la journée, eux au soleil, lance-t-il. Qu’est-ce que tu veux faire? Ça mange des restos… » Une attitude peu respectueuse et inutile qui lui a value une volée de bois vert sur Twitter…

Le supporter le plus con de l’année, il est ici ! #TeamOM pic.twitter.com/ucJVYjtYRU — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 26, 2023

Un imbécile. Faut pas tout confondre. Je pense parfois aux familles des joueurs. L’image que certains donnent… C’est consternant ! https://t.co/w14POHTsEx — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠 (@massilia1978) September 26, 2023

🤢 Un sois disant supporter de l’OM a eu l’idée d’aller voir Vitinha et de lui faire la morale alors qu’il est posé normalement en terrasse avec sa famille… 🇵🇹🤦‍♂️ Il nous fait honte. 😐#TeamOMpic.twitter.com/VTZWKWN8kr — 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐎𝐌 (@Cultur_OM) September 26, 2023

Genre Vitinha peut pas passer du bon temps avec sa famille pour souffler un peu ? Vieux supporter de merde https://t.co/cKoYQQXrag — Georbé (@Georbe_Nk) September 26, 2023

Vitinha s’énerve même pas et discute calmement alors que le supporter mérite juste qu’il lui insulte sa mère https://t.co/gyeamOa95l — GuilDT (@GuilDcqt) September 26, 2023