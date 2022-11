OM : « Il me fait penser à Jérémy Morel sous les ordres de Bielsa »

Vivement critiqué par les supporters pour son raté face à Tottenham qui a coûté la qualification aux olympiens, Sead Kolasinac s’est fait pardonner lors du dernier match avant la trêve hivernale en donnant la victoire aux marseillais dans le temps additionnel à Louis II. Deux performances qui représentent bien ce dont le défenseur est capable avec l’OM.

Arrivé en renfort lors du dernier mercato hivernal, Sead Kolasinac devait suppléer Luan Peres, alors seul au poste d’arrière gauche. Défenseur central de formation, l’ancien Gunners s’est montré décevant sur le côté, mais a été un bon joker lorsqu’il s’agissait de dépanner en défense centrale cette saison.

Malgré le raté face à Tottenham, notre intervenant dans Débat Foot Marseille Nicolas Filhol croit en une renaissance du joueur depuis le but libérateur face à Monaco.

« Kolasinac ? Il y a match avec Gigot, mais je pense qu’effectivement il a été surprenant à ce poste-là. Il me fait penser un peu à Jérémy Morel quand Bielsa l’avait remis dans l’axe. Il a ce gabarit, il est pas forcément petit mais il est pas hyper grand non plus mais il est trapu, il va dans les duels mais il faut qu’il se canalise parce qu’il il fait trop de fautes. La saison de Bielsa avec Jérémy Morel dans l’axe c’était quand même une belle saison, et les saisons précédentes quand Kolasinac était à gauche c’était triste aussi donc il y a quand même un parallèle. Autant doublure de Tavares, clairement il ne peut pas mais ce rôle de stoppeur gauche ça peut lui aller et moi je verrai bien une rotation avec Gigot. Après on peut lui en vouloir de pas avoir mis cette tête face à Tottenham, il rate lamentablement mais heureusement qu’il met le but à Monaco. Mais à choisir j’aurai préféré qu’il ne mette pas celui de Monaco et qu’il mette celui face à Tottenham. J »étais à Louis II, tout le groupe a explosé parce que le tournant du match c’est la blessure d’Harit. Ca les a vraiment réveillé, ils voulaient gagner ce match-là par rapport à ça, ils étaient vachement touchés les joueurs. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 23/11/2022

