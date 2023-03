OM : « Il n’a quasiment rien perdu en physique, en vivacité et en vitesse. Il est impressionnant… »

Alexis Sanchez fait parti des trois meilleurs buteurs de 33 ans et plus, dans les cinq grands championnats, aux côtés de Lewandowski et de Messi. Il n’avait pas marqué autant de buts depuis plus de cinq ans. Benjamin Nivet est impressionné par son niveau athlétique.

Il effectue un grand travail défensif

Alexis Sanchez impressionne tout le monde depuis qu’il est à l’OM. Avec 16 buts en 34 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant chilien se refait une seconde jeunesse. Igor Tudor a mis en avant le professionnalisme de son joueur, début mars, en conférence de presse d’avant-match, « il arrive à la Commanderie trois heures avant le début de l’entraînement pour aller à la salle, c’est un exemple de professionnalisme ».

Depuis son départ d’Arsenal pour Manchester United en 2018, l’attaquant Marseillais vit une période compliquée. Il n’arrive pas à s’imposer et perd sa place de titulaire. Mais depuis son arrivée à l’OM, il s’est rapidement fait au jeu de l’entraîneur Croate et est l’un des artisans de la très bonne saison du club.

Sous contrat jusqu’à juin 2023, avec une saison en option, Alexis Sanchez a ouvert la porte a une prolongation. « J’ai un contrat d’un an à Marseille. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j’aime les supporters », a-t-il confié la semaine dernière.

Benjamin Nivet, l’ancien milieu de terrain passé par Troyes, a lui-même joué jusqu’à très tard. Il a pris sa retraite à 42 ans et sait donc ce que cela implique en terme d’hygiène de vie. Lors d’une interview à La Provence, il a montré sa surprise quant au niveau du chilien et à l’énergie qu’il montre à chaque match, pour son âge.

Tant qu’il est bon, il continuera

« Je ne suis pas surpris par son objectif (de jouer jusqu’à 40 ans, NDLR). Ce n’est pas la carte d’identité qui parle mais les performances, tant qu’il est bon il continuera. À sa place, certains se ménageraient un peu mais ce n’est pas son cas, il effectue un grand travail défensif. Il n’a quasiment rien perdu en physique, en vivacité et en vitesse. Il est impressionnant. Même si la science a progressé, c’est plus difficile de durer avec le rythme toujours plus intense du foot. » Benjamin Nivet – Source : La Provence (26/03/23)

