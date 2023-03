Mercato : « Il restait un an de contrat… il voulait partir, il a signé à l’OM ! »

Lors d’un entretien accordé au média Footmercato, Mathieu Bodmer s’est confié sur le transfert d’Isaac Touré à l’OM. Il explique que le jeune défenseur voulait changer d’air…

« Il restait un an de contrat, on n’a pas trouvé de terrain d’entente sur les prolongations pour différentes raisons mais voilà il fallait que le club retrouve une certaine stabilité financière. Pour Isaak, ça faisait 2 ans qu’il jouait en professionnel, il fallait qu’il parte, il voulait partir, il a signé à l’OM, c’était aussi un beau projet. » Matthieu Bodmer – source : Footmercato (24/03/2023)

A lire aussi : Mercato OM : « J’ai échangé avec la direction, et c’était plus préférable que je m’en aille »

Prêté lors du mercato hivernal à l’AJ Auxerre, Isaak Touré a trouvé le temps de jeu que l’Olympique de Marseille ne pouvait lui donner lors de la première partie de saison. Le jeune défenseur central va peut-être être coupé dans son élan. En effet, l’olympien s’est blessé lors de la rencontre U20 avec les bleus face au Etats unis ce mercredi (4-0). Touré et a été contraint de quitter ses partenaires à l’heure de jeu à cause d’une douleur à la cheville. Reste à savoir si le joueur sera remis pour la reprise de la Ligue 1 face à Troyes, lors de la 29e journée de la Ligue 1, le 1er avril.

As if France needed more talented CBs, 6’9” 🇫🇷 Isaak Touré (19) is catching the eye in his U20 match-up vs. the USA.

After a shaky start in Ligue 1, Touré has helped stabilize @AJA’s defense as of late. His stock is rising. 📈

On loan from Marseille. pic.twitter.com/3NYCSz8Elh

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) March 22, 2023