OM : « Il n’aime pas jouer comme ça, c’est pour ça qu’il s’agace, qu’il s’énerve… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille. Nos internants Jean Charles de Bono, Nicolas Filhol évoquent les prestations de Florian Thauvin ces derniers semaines avec le club marseillais. A voir en images ci-dessous.

Après un début de saison intéressant, notamment en terme de « stats », Florian Thauvin semble marquer le pas ces derniers semaines. Notre journaliste Nicolas Filhol tente d’expliquer les raisons des performances médiocres de l’attaquant de l‘Olympique de Marseille.

C’est un buteur dans les chiffres mais c’est pas un pur attaquant, — Filhol

» C’est un buteur mais c’est surtout un ailier. On le voit bien depuis plusieurs matchs Villas-Boas le fait jouer en pointe avec un autre attaquant, Benedetto ou Germain, et il ne touche quasiment pas de ballons, ou des ballons dans des mauvaises positions. C’est quand même un ailier qui aime avoir la balle dans les pieds pour pouvoir prendre de la vitesse, faire son fameux crochet, et enchainer avec sa spéciale. C’est un buteur dans les chiffres, mais ce n’est pas un pur attaquant, c’est un ailier finisseur. C’est pour cela que le système actuel ne lui convient pas. C’est aussi pour ça qu’il s’agace, qu’il s’énerve, il n’aime pas jouer comme ça. Ensuite, lui, il a deux excuses : Le collectif qui ne tourne pas, et surtout, il ne faut pas oublier qu’il revient d’une saison blanche. Quand tu es blessé pendant un an tu ne reviens pas comme ça au top niveau. Il a déjà beaucoup joué et c’est normal qu’il accuse le coup physiquement »

Nicolas Filhol – Source : DFM (09/11/2020)

