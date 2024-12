Lors de notre émission spéciale de fin d’année disponible sur notre chaîne Youtube, nous avons analysé la première partie de saison de l’OM. Marseille peut-il rattraper le PSG et jouer le titre, ou risque-t-il de se laisser distancer ? Notre journaliste Nicolas Filhol répond à cette question.

L’Olympique de Marseille est actuellement second du championnat à 10 points derrière le PSG qui compte un match en plus. Lors de notre émission spéciale bilan de fin d’année, nous avons décortiqué la première partie de saison de l’OM version De Zerbi. Marseille peut-il vraiment revenir sur le PSG et disputer le titre de champion ? Notre journaliste Nicolas Filhol donne son sentiment espère que l’OM ne se laissera pas trop vite distancer.

Titiller le PSG jusqu’au bout !

« La première partie de saison est satisfaisante, l’OM est second et ce serait bien de battre Le Havre à la reprise pour revenir à sept points du PSG. Il ne faut pas les laisser filer. J’aimerais bien qu’on reste pas trop loin du PSG pour conserver cette dynamique en se disant que l’on va les titiller jusqu’au bout. J’espère que l’homme ne va pas abandonner cette idée-là. Ce point c’est déjà beaucoup pas trop, mais c’est beaucoup. Il y a eu des grosses déceptions lors des matchs contre Paris et Auxerre, mais on a aussi laissé filer des points contre Reims, qu’on devait battre 5-0 à la mi-temps, et tu perds finalement 2 points. Tu as aussi laissé filer des points contre Angers. On est finalement sur une bonne dynamique et sur une phase de progression, »a ainsi déclaré Nicolas Filhol sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille.

