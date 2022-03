OM : Il ne faut pas oublier Balerdi !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-4 face à Brest lors du match de clôture de la 28e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi, titulaire lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire sans Payet à l’occasion de ce déplacement à Brest. Amine Harit faisait donc son retour dans le onze et l’OM a bien débuté cette rencontre. Un gros pressing des hommes de Sampaoli et un jeu vers l’avant a tout de suite déstabilisé les bretons. Guendouzi a failli trouvé Milik seul au second poteau, mais c’est finalement Gerson décalé par Milik qui a ouvert le score dès la 3e minute. L’OM aurait dû corser l’addition mais Milik, sur coup franc direct, Guendouzi ou encore Gerson et Gueye n’ont pas réussi à convertir leur occasions. Brest a tenté de renverser le match en seconde période, mais la défense marseillaise a été solide et c’est finalement Milik qui a marqué le but du 0-2 de la tête suite à un corner d’Harit. Ce même Harit a marqué le 3e, après un bon déboulé et une frappe de Gerson. Alors que Brest a sauvé l’honneur suite à un coup franc excentré, Under, entré en jeu et trouvé par Pau Lopez a marqué le but du 1-4, synonyme de seconde place…

Titularisé à droite dans la défense centrale aux côtés de William Saliba, Leo Balerdi a répondu présent, solide dans les duels et dans la relance.

La note de Leo Balerdi : 6/10

Son appréciation FCM

Il ne faut pas oublier Balerdi !

Plus titularisé en Ligue 1 depuis le match face à Angers le 04 février dernier, le défenseur argentin a profité du turnover pour retrouver le onze de départ de Sampaoli. Solide dans les duels et appliqué à la relance, il n’a pas raté son retour. Il a intercepté plusieurs ballons et ne s’est pas laissé secouer par les attaquants brestois. Toujours précieux dans sa relance au sol, il s’est plutôt bien entendu avec Saliba. Il n’a pas pu terminer le match, car après des crampes, l’ancien de Dortmund s’est fait mal à l’épaul et a donc laissé sa place à l’habituel titulaire Caleta Car. Autant Alvaro semble oublié au bout du banc, autant Balerdi devrait avoir encore du temps de jeu cette saison…

Les notes des médias

Foot Mercato 6/10 Titulaire pour la première fois depuis le 4 février dernier en L1 (sa 10ème de la saison en championnat), le jeune défenseur argentin a livré une prestation très convaincante face au SB29 (3/4 au duel, 3 interceptions). Touché à l’épaule en retombant après un duel, l’ancien du BvB a été contraint de céder sa place à Caleta-Car (70e). Maxifoot 6/10 Leonardo Balerdi (6) : choisi pour accompagner Saliba ce dimanche, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a plutôt bien tenu son rôle. Comme son équipe, l’Argentin n’a pas été en grand danger sur les offensives de Brest et a été globalement dominateur dans les duels à l’approche de sa cage. Blessé, il a été remplacé à la 69e minute par Duje Caleta-Car. L’Equipe 5 /10 Un match sérieux, où il a pu être rugueux à souhait face à des attaquants très moyens. L’Argentin a su couvrir les errements de son acolyte Lirola. Des crampes à l’heure de jeu, avant de paraître à l’agonie puis de sortir normalement, remplacé par Caleta-Car (70e). Le Croate semble laxiste au marquage sur le but brestois (90e+1).

