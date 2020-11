OM : « Il ne faut pas tout jeter dans cette équipe à cause de la Ligue des Champions… »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son avis sur l’objectif de 6 points fixé par André Villas-Boas en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille s’est incliné trois fois en autant de rencontres en Ligue Champions cette année. Franck Passi invité du DFM ce lundi est revenu sur le parcours en Europe en faisant la comparaison avec la saison 2013-2014 quand il était l’adjoint d’Elie Baup. Il estime que l’OM aurait dû faire un résultat lors du premier match face à l’Olympiakos. Pour autant, il estime qu’il ne faut pas être trop dur avec cette équipe.

S’ils arrivent à battre Porto, ça leur donnera l’opportunité de faire 6 points – franck passi

« Les 3 points contre l’Olympiakos, Marseille aurait pu les prendre là-bas. Ce sont deux équipes du même niveau. Manchester City et Porto sont des équipes plus fortes qu’eux, il va falloir que les dieux du football soient avec l’OM. (…) J’ai l’impression que l’on revoit ce que l’on avait vécu la saison avec Elie Baup où on savait que l’on n’était pas les plus forts dans le groupe. On joue la Champions League, ça fait rentrer de l’argent dans le club, mais l’objectif premier c’est la régularité. Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il faut être un peu plus indulgent avec cette équipe, ne pas tout jeter. A la base tout le monde savait que l’OM n’avait pas l’effectif pour bien figurer et sortir de ce groupe. Parfois on n’est pas capable d’avoir des certitudes, une victoire à l’Olympiakos aurait pu changer les choses. S’ils arrivent à battre Porto, ça leur donnera l’opportunité de faire 6 points… »

Franck Passi – Source : DFM (16/11/2020)