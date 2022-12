OM : « Il nous fait avancer, mais devant je ne vois pas de gestes décisifs »

Amine Harit, l’un des hommes forts de ce début de saison, a été victime du destin en se blessant lors du dernier match de championnat avant la Coupe du Monde au Qatar. Ses performances sont-elles du calibre d’un attaquant titulaire à l’OM ?

En effet, le marocain a progressé depuis la saison dernière et prend beaucoup plus de place dans la formation marseillaise. Pourtant, Amine Harit n’a qu’un seul but et trois passes décisives à son compteur.

Des statistiques qui ont semé la discorde au sein du plateau de Débat Foot Marseille. Benjamin Courmes, Jeremy Attali-Pietri et Sourigna donnent leur avis sur l’impact du joueur à l’OM.

« L’état d’esprit d’Harit, je dois avouer que par rapport à l’an dernier j’ai changé d’avis sur son implication. Je trouve qu’il est très impliqué cette année à l’OM et ça je respecte beaucoup. Mais par contre c’est un dynamiteur de milieu de terrain mais pas d’attaque j’ai l’impression. Il nous fait avancer, mais devant je ne vois pas de gestes décisifs. Bon je chambre un peu aussi mais à ce poste là j’aimerai des recrues et c’est vrai que Malinovskyi c’est un super joueur. […] Je crois que si on a eu ce trou avant les deux dernières victoires c’est aussi parce que Harit commençait à fatiguer, moi il m’énervait parce que ce qu’il montre au milieu de terrain dans la provocation, moi j’attends qu’il montre pareil aux abords de la surface. » Jeremy Attali-Pietri – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« Après moi je chambre Harit mais il a fait des super matchs, il apporte de la vitesse à l’équipe… Mais c’est quand même gênant pour un joueur offensif à ce poste là, d’être à zéro but et zéro passe décisive fin c’est pas possible quoi. […] Moi je préfères un joueur qui a un état d’esprit dégueulasse et qui met 20 buts. Nan je déconne quand je dis ça mais il faut un minimum de stats pour un joueur offensif. Je dis pas qu’il est nul, au contraire, il y a une progression par rapport à l’année dernière mais il faut un minimum de stats ! Il faut qu’il marque un ou deux buts. » Benjamin Courmes – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

« Après Harit revient à l’OM parce qu’on a pas réussi à faire Malinovskyi. Donc de base Malinovskyi était dans les plans de Tudor. Là Harit sa blessure elle nous a tous touché mais pour moi je trouve qu’il n’y a rien à lui reprocher. Dans l’état d’esprit, franchement il a fait des super matchs même si sur les derniers parfois il était complètement cramé. Honnêtement il fait partie de mes satisfactions. » Sourigna – Débat Foot Marseille – 22/12/2022

