OM : « Il n’y a ni foot, ni volonté, ni rien »

Le triste match nul de l’OM face à Strasbourg est sans doute le mauvais résultat de trop. Denis Balbir ne veut pas accabler le coach Gattuso et pointe plutôt du doigt les joueurs qui ne sont pas au niveau !

Sur Butfootballclub, Denis Balbir estime que c’est l’échec des joueurs. « A Marseille, on commence à parler de l’échec de Gattuso après le nul à Strasbourg (1-1). Je dirais surtout que c’est l’échec des joueurs. L’Italien est arrivé avec sa niaque et une vraie envie de réussir. Je ne comprends pas l’OM. Il y a quand même un effectif plus que convenable sur le papier et le visage européen du club est plutôt bon… Mais ça ne marche pas en Ligue 1. C’est un mystère. (…) Je ne pense pas que ce soit Gennaro Gattuso le problème mais j’aimerais bien comprendre. On a laissé partir des joueurs comme Alexis Sanchez ou Ünder. Le premier était un exemple de longévité et d’expérience, le second un joueur explosif qui mouillait le maillot… Peut-être qu’en les laissant partir, on a tué l’essence-même de l’équipe qui se donnait à fond sous Tudor. Aujourd’hui, on a une équipe plus équilibrée, qui se fatigue moins physiquement mais qui a perdu son envie de jouer un football total. Aujourd’hui, sur la Canebière, on ne parle plus de football total mais de football nul. C’était déjà pénible à regarder sous Marcelino et rien n’a changé avec son remplacement par Gattuso. Il n’y a ni foot, ni volonté, ni rien. L’OM, c’est du vide ! Avant on parlait d’une équipe ennuyeuse, maintenant d’une équipe ennuyeuse qui ne gagne pas… »

⚪️Ⓜ️ OM – L’œil de Denis Balbir : « On ne parle plus de football total mais de football nul » #TeamOM https://t.co/YLGKb7ytSt — But_OM (@Butfc_OM) November 27, 2023

Au terme de la prestation catastrophique de son équipe face à Strasbourg, le coach italien Gennaro Gattuso n’a pas ménagé ses joueurs. L’ancien joueur de Milan a haussé le ton en poussant un gros coup de gueule. Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco s’est dit très inquiet pour la suite de la saison.

« Là je crois vraiment que l’effectif est limité offensivement, c’est faible. Quand ils sont arrivés on leur a tout laissé du temps. Certains arrivent de deuxième division en Angleterre, d’autres jouaient peu. Là, on est obligé de constater que le recrutement offensif a été raté et que l’OM s’est affaibli. Le problème est que la manière dont l’OM joue fait aussi que tu prends des buts et que tu es souvent en danger. À un moment donné quand tu sens qu’il ne se passe rien, c’est normal de hausser le ton comme a fait Gattuso. Je suis inquiet, j’ai plus envie de regarder vers le bas que vers le haut. On est en train de glisser inexorablement vers le bas en chantant, presque. Donc maintenant, oui, il faut qu’il gueule. Gattuso a un gros travail devant lui. Je ne sais pas si la trêve hivernale va permettre de se renforcer. Ce n’est généralement pas le cas. Je suis très inquiet, » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC Sport.

