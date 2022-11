OM : « Il s’est installé, c’est le taulier et il a pris sa place »

Avec la fin de l’ère Mandanda, tous les supporters savaient qu’il allait être compliqué de trouver mieux qu’El Fenomeno. Même si la concurrence avec le numéro 30 a été compliquée pendant un temps, Pau Lopez a réussi à s’imposer comme le gardien dont Marseille avait besoin cette saison.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’OM, Pau Lopez n’a manqué que les deux premiers matchs de la saison en raison d’une blessure et a été mis au repos contre Ajaccio.

Il a sauvé la mise plus d’une fois aux marseillais cette saison : le portier de 27 ans fait aujourd’hui l’unanimité. Efficace dans les airs, décisif sur sa ligne et plutôt bon au pied, il fait indéniablement partie des meilleurs gardiens de Ligue 1.

Dommage que la défense olympienne n’ait pas suivi : la série de matchs sans gagner en octobre n’est pas à l’image des très bonnes prestations qu’il a livré. Nicolas Filhol et Thierry Audibert discutent de l’impact du gardien espagnol dans l’effectif marseillais dans Débat Foot Marseille.

« Pau Lopez ? Je n’en pense que du bien. J’ai vu une statistique : il serait à 85% d’arrêts et je crois qu’il est premier sur les cinq grands championnats européens. Ça en dit long sur le bonhomme, c’est notre homme sûr. Je me souviens, quand il était en concurrence avec Mandanda, avoir dit sur ce plateau « Moi ce gardien il m’intéresse. Je veux bien en voir plus. » Thierry Audibert – Débat Foot Marseille – 22/11/2022

« L’année dernière, il a été vraiment sûr pendant une très longue partie de la saison et effectivement à la fin avec l’élimination contre Feyenoord là on a senti que mentalement c’était un peu plus friable. Cette saison, il n’a plus Mandanda derrière lui : la presse parlait toujours de Mandanda, ça devait le soûler aussi. Au-delà de son niveau, quand on voit son comportement : il va gueuler sur Mbemba, il replace les joueurs alors qu’on l’entendait pas comme ça au début. Il s’est installé, c’est le taulier, c’est le gardien titulaire et il a pris sa place. Ça c’est important et au niveau des arrêts c’est clair qu’il est vraiment bon. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 22/11/2022

