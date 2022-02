OM : « Il va falloir montrer autre chose dans le jeu »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 face à Metz dimanche soir. Si l’essentiel est là, Marc Libbra n’a pas été convaincu par la prestation des olympiens.

La prestation de l’Olympique de Marseille continue de faire parler. Quelques jours après son succès face au FC Metz (1-2), le club phocéen fait toujours parler de lui. En effet, même si l’essentiel a été acquis par les joueurs, certains critiquent les choix opérés par Jorge Sampaoli.

Ce n’est pas glorieux et pas joli – Marc Libbra

À lire aussi : OM – Metz : Et si les choix de Sampaoli pouvaient être justifiés ?

D’autres comme Marc Libbra n’ont pas été véritablement satisfaits par la prestation olympienne. Selon lui, l’équipe de Jorge Sampaoli pourrait être inquiétée face à des équipes supérieures jusqu’à la fin de la saison.

« Marseille, c’est ce qu’on voit depuis le début de la saison. On peut se régaler par moments et après ils disparaissent totalement, et ils ne font que subir. Encore une fois la différence est faite sur un coup du sort personnel d’un joueur de grande classe. Avant c’était Payet et Ünder et là c’est Milik. Ce n’est pas glorieux et pas joli. Cela reste trois points importants pour la confiance mais après, il va falloir montrer autre chose dans le jeu. Quand l’OM croise des équipes plus finies sur le plan footballistique et mieux en place, c’est plus difficile pour Marseille. » Marc Libbra – Source : Europe 1 (14/02/2022)

On est content d’avoir 4 points sur Nice mais… – Jorge Sampaoli

À lire aussi : OM : « Il y a certaines choses qu’Alvaro n’aurait pas dû dire mais je peux le comprendre ! »

En fin de rencontre, Jorge Sampaoli avait tenu à expliquer son système et l’absence d’Arkadiusz Milik dans le onze de départ. La non-titularisation de l’attaquant polonais a été grandement critiquée.

« On voulait jouer haut face à Metz, ce système nous permettait d’avoir plus de joueurs proche de la surface. Contrairement à ce que l’on a fait au Vélodrome. Milik aurait pu être une option dès le départ, mais j’avais demandé plus de profondeur à mes ailiers. Milik est très important pour nous comme Payet, mais ces deux joueurs ont besoin de plus complémentarité pour l’OM. » Jorge Sampaoli – source : Prime Vidéo (13/02/2022)