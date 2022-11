OM : « Il va falloir ouvrir le dossier Eric Bailly… »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d‘Eric Bailly.

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionné avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note d‘Eric Bailly sur ce match.

La note de Bailly: non-noté/10

Son appréciation

« Il va falloir ouvrir le dossier Eric Bailly…

Incompréhensible. Recruté pour apporter son expérience dans la défense de l’OM, Eric Bailly a raté plus de matchs qu’il n’en a disputé depuis le début de la saison. Alors oui, on savait bien que l’Ivoirien était fragile physiquement, mais on frôle le ridicule dans cette situation. Pressé de revenir, il a mis son équipe en difficulté à deux reprises. De retour de blessure trop tôt, il ressort face au PSG en première mi-temps. Après moins de dix minutes sur le terrain face à Tottenham, on a vu Gigot entrer, ce qui prive les Marseillais d’un changement supplémentaire. Espérons que ses pépins physiques le laisseront tranquille en fin de saison, ou alors l’option d’achat ne devra pas être levée. »

Les notes des médias

L’Equipe non-noté/10 Blessé à l’ischio, le défenseur ivoirien n’a tenu que huit petites minutes. GIGOT(7) l’a suppléé et le Français s’en est très bien sorti, chassant Kane dans chaque recoin du terrain. Une bonne tête sur corner (42e), un jaillissement indispensable devant Lucas (44e), il est étonnamment remplacé par Kolasinac (73e) qui rate la balle de la qualification (87e). Maxifoot non-noté/10 de retour après sa blessure pour cette rencontre, le défenseur central prêté par Manchester United a simplement tenu quelques minutes… Trop court, l’Ivoirien a été contraint de céder sa place rapidement dès la 8e minute à Samuel Gigot (5). Parfois en difficulté depuis le début de cet exercice, le Marseillais a été encore moyen. Dans le bon tempo en première période, le défenseur central a cependant eu du mal à maîtriser Kane après la pause. Remplacé à la 72e minute par Sead Kolasinac (non noté), qui a raté une tête à bout portant devant Lloris en fin de partie… – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-52359.htm#footref Footmercato non-noté/10 l’Ivoirien est vite sorti sur blessure. Remplacé par Gigot (5,5) à la 10ème minute. L’entrée du défenseur français a été plutôt remarquée en première période, notamment avec un coup de casque sur un corner tiré par Veretout (43e). Il a été plutôt propre et concentré dans un premier acte où le secteur défensif n’a pas été trop inquiété par de faibles Spurs. Remplacé par Kolasinac à la 73e minute qui a raté l’immanquable de la tête sur un super centre d’Under (88e).

