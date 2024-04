OM: « Il va falloir tourner la page Longoria »

Sur les ondes de RMC Sport, Kevin Diaz a évoqué la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. Le journaliste pense que Pablo Longoria n’est plus l’homme de la situation et doit envisager un départ.

Dans l’After Foot, Kevin Diaz a évoqué la crise sportive traversée par l’OM. Le journaliste a pointé du doigt Pablo Longoria et estime que l’Espagnol doit partir: « Ça fait plusieurs semaines que je me dis que malgré l’excellent travail qu’a fait Pablo Longoria, il va peut-être falloir tourner la page. C’est un peu plus nuancé que le titre « La page Longoria ». Il faut que Pablo Longoria arrive à se réinventer et à travailler peut-être de façon différente, avec peut-être moins de court terme, et plus de moyen-long terme dans les choix de recrutement, ça paraît difficile mais je ne sais pas. Mais il y a aussi tout l’extra sportif autour de Longoria. Le tifo, pas le tifo, la réunion du début de saison, pas la réunion, etc. On sent qu’il y a moins de plaisir que dans ses premiers mois ou premières années avec l’OM. Et je pense qu’il faut un autre modèle. L’effectif de l’OM n’est pas OM-compatible en termes d’ambitions, en termes d’histoire. Et surtout en termes de qualité footballistique et c’était criant ce weekend contre le PSG.»

« Quand je vois le niveau de certains joueurs, c’est beaucoup trop décevant »

Kevin Diaz considère que le recrutement n’a pas été à la hauteur : « Oui, il y avait des absents, ce n’est pas facile de défier le PSG, mais quand même, à dix contre onze sur plus d’une heure de jeu ! Quand je vois le niveau de jeu de certains joueurs comme Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, même Pape Gueye… Si ce sont des remplaçants ? Peu importe. Ce sont des joueurs qui ont été recrutés par l’OM. Quand je vois qu’Amine Harit est titulaire indiscutable. Quasiment dépositaire du jeu de l’OM… Non ! Ounahi… Ce sont des joueurs qui sont beaucoup trop décevants. Bien sûr, le recrutement il y a une marge d’erreur énorme. Mais Vitinha par exemple, je n’y ai jamais cru. Et pourtant ça a été recruté. Je vais pas faire toute la liste, ça ne sert à rien. Il y a des réussites, mais il y a beaucoup trop d’échecs. Ça va être très difficile pour Pablo Longoria et son équipe de retourner la vapeur pour que l’OM parte sur une feuille blanche l’été prochain. Même pour lui ça va être difficile. J’ai l’impression qu’il a besoin d’une nouvelle aventure. Et même s’il faut repartir dans une sempiternelle reconstruction, il le faut peut-être pour l’OM.»

