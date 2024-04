Quatre absents côté LOSC face à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM se déplace ce vendredi à Lille pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Si il y a de nombreux absents côté Marseille, Paulo Fonseca doit faire avec quelques forfaits…

Du côté de l’OM la liste des absents est encore longue : Rongier, Nadir, Meité, Clauss, Sarr, Murillo mais aussi Mbemba et peut être Onana. Il y aura moins de forfaits pour le LOSC comme l’a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse. Angel Gomes, Samuel Umtiti, Rafael Fernandes et Andrej Ilic sont tous les quatre blessés. Par contre, Adam Ounas et Tiago Morais sont dans le groupe.

Gomes, Umtiti, Fernandes et Ilic blessés !

Le coach portugais a aussi évoqué le sprint finale et l’importance du match face à l’OM. « On ne peut pas se fier au classement car il ne traduit pas la qualité de Marseille et de ses joueurs. C’est une équipe qui a beaucoup changé, qui est pragmatique et dangereuse en contre-attaque. Je m’attends à un match très difficile parce que c’est un moment très important de la saison, à la fois pour nous et pour eux. (…) En gagnant ce vendredi, l’OM se retrouverait à 10 points… C’est la vérité. Car si nous gagnons, il sera très difficile pour Marseille de rattraper ces 10 points. Après ce match, il n’y aura que six matches et donc 18 points à distribuer. Mais pareil, si nous perdons demain (vendredi), nous n’aurons que six matches pour nous rattraper. Les autres équipes auront aussi des rencontres difficiles mais je le répète nous devons penser à nous. »

Pour rappel Paulo Fonseca est annoncé comme une cible de l’OM pour la saison prochaine, ce dernier n’a pas voulu penser à la suite alors qu’il sera libre en juin prochain. « Je suis totalement concentré sur les derniers matches de la saison et sur ce que l’on peut faire pour la finir au mieux. Mon futur ne me préoccupe pas et je pense qu’à l’heure actuelle, ce n’est pas important. Je ne suis focus que sur le match de demain (vendredi, 21 heures), la double confrontation face à Aston Villa (en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, aller le 11 avril, retour le 18) puis les rencontres jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, on verra mais je pense que la fin de la saison sera importante pour mon futur. »

