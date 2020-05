OM: « Il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition »

La LFP a décidé de mettre un terme à la saison actuelle. Deuxième de Ligue 1, l’OM est directement qualifié pour la Ligue des Champions. Mais selon directeur des études économiques du CDES (Centre de droit et d’économie du sport), le club marseillais risque gros avec cette fin du championnat…

Le bureau de la Ligue a décidé de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Une décision qui permet à l’Olympique de Marseille de se qualifier en Ligue des Champions, mais qui peut avoir des conséquences économiques selon Christophe Lepetit, directeur des études économiques du CDES…

McCourt contrairement à QSI, n’est pas un état souverain– Lepetit

« Pour l’Olympique de Marseille, il y a un point d’interrogation. Frank McCourt, contrairement à QSI, n’est pas un état souverain à lui seul. Il avait une fortune qui a visiblement été réduite par diverses activités. Il a déjà beaucoup investi dans l’Olympique de Marseille. L’OM a bouclé des exercices très déficitaires. 78 millions d’euros une année, 91 millions la suivante. Donc la question c’est de savoir si Frank McCourt aura, un, la volonté, et, deux, la volonté de jouer ce rôle d’actionnaire. Parce que quand on a besoin à un moment donné de cet actionnaire de référence pour injecter des liquidités et qu’il ne joue pas son rôle, il y a un risque de dépôt de bilan et de disparition. » Christophe Lepetit— Source: L’équipe