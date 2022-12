OM : « Il y a un truc qui risque d’énerver ses partenaires »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Nuno Tavares (22 ans). Recruté cet été, sous forme de prêt sans option d’achat, il a réalisé d’excellentes prestations avant de sombrer peu à peu.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono évoque la première partie de saison du latéral gauche olympien recruté lors du mercato estival, Nuno Tavares

Il joue pour se faire flamber

« Je ne le connaissais pas vraiment quand il est arrivé, j’attendais de le voir et j’ai été agréablement surpris par sa qualité de vitesse, de dribbles, de centres, de frappes. Je me suis dis « lui, c’est vraiment la bonne pioche, on n’a pas d’option d’achat, c’est peut être une connerie… » mais tout compte fait non ! Car au final il a fait quatre 4 matchs très très bons matchs et après il a complètement disparu. Et je comprends mieux pourquoi Arsenal le prête. J’attends de voir comment il va se comporter à la reprise. A lui de se remettre et de prouver ses qualités (…) Il y a un truc qui risque d’énerver ses partenaires, c’est qu’il joue pour sa gueule. Il joue pour se faire flamber et ça peut mettre l’équipe en difficulté. Quand l’OM a eu des problèmes défensifs c’est aussi parce que les pistons n’ont pas été bons et ont mis en difficulté les trois de dernière. Il peut mettre tout un bloc défensif en déséquilibre, c’est ça qu’il faut qu’il comprenne aussi » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille