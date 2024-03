OM : Iliman Ndiaye confirme !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Samedi, l’OM s’est largement imposé 5-1 à Clermont et s’offre enfin une victoire à l’extérieur en Ligue 1 en 2024. Voici la note et l’appréciation d’Iliman Ndiaye lors de ce match.

Jean Louis Gasset a proposé un système entre le 4-3-3 du 4-2-3-1 avec Aubameyang en pointe, une défense centrale composé de Balerdi et Mbemba. Les olympiens ont rapidement ouvert le score suite à un centre fort de Clauss pour Aubamyang mais sorti par Diaw, Ndiaye à l’affût vient conclure (0-1 / 23′). L’OM a largement dominé cette première mi-temps sans pour autant aggraver le score, Clermont n’a pas eu l’occasion de revenir. La lanterne rouge de Ligue 1 a pourtant réussi à marquer en début de seconde période, suite à un dégagement raté de Merlin, les défenseur ont perdu leur duel, l’ancien minot Boutobba est venu égalisé contre le court du jeu (1-1 / 53′). Pour autant les olympiens n’ont pas paniqué, Aubameyang a redonné l’avantage à son équipe suite à un superbe centre d’Ounahi, le buteur marseillais s’y reprenant à deux fois (1-2 / 59′). Clermont n’a pas eu le temps d’y croire et l’OM va ensuite dérouler, Clauss va marquer d’une superbe frappe (1-3 / 67′) puis les entrants Luis Henrique à la conclusion d’une contre attaque (1-4 / 80′) et enfin Moumbagna d’une frappe à ras de terre (1-5 / 90′). Score lourd et bon pour la confiance.

La note de Iliman Ndiaye : 6.5/10

Son appréciation

Iliman Ndiaye confirme !

Aligné une nouvelle fois dans l’axe par Gasset, l’international sénégalais a ouvert le score. Intéressant dans ses prises de balle et ses accélérations, il est un détonateur dans cette équipe. Il aurait pu marquer un deuxième but et éviter quelques pertes de balles, mais sa prestation d’ensemble est satisfaisante après son gros match face à Montpellier. Il va s’installer et progresser.

