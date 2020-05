OM : « Ils sont en train de restructurer, ce n’est pas pour une vente immédiate… »

Extrait du dernier DFM de ce lundi (avant l’annonce de l’OM concernant la décision de Villas-Boas). Notre journaliste Nicolas Filhol évoque les recherches de « head of football » et « head of business » lancées par le président Eyraud. Ce dernier estime que cela ne va pas dans le sens d’une vente rapide du club…

L’OM va se restructurer, un super directeur sportif (au prérogatives élargies) va débarquer, un nouveau DG aussi. Pour Nicolas Filhol, cela signifie aussi que la vente OM ne semble pas pour tout de suite…

cela ne sent pas la vente

Ce que je vois surtout dans toutes ces déclarations (sur linkedin) c’est que cela ne sent pas la vente. Mourad (Aerts) l’a d’ailleurs expliqué dans un article que cette restructuration a déjà été préparée il y a deux mois. Ils sont en train de restructurer et ce n’est pas pour une vente immédiate. » Nicolas Filhol – source : FCM

