OM : « Imagine s’il se passait à Marseille ce qui s’est passé à Lyon ou à Lille ces derniers mois »

C’est une ambiance de début de crise qui a agité l’OM après la défaite face à Monaco dimanche dernier. Si les hommes de Sampaoli ont bien réagi face à Bâle jeudi, malgré un score peu flatteur, Mathieu Bodmer estime que les marseillais vont trop vite…

Sur RMC, l’ancien milieu de terrain du LOSC expliquait que la situation n’était pas si d’espérée que ça et qu’un tel déchainement des supporters avait un impact négatif sur l’équipe…

ils sont en train de se tuer tout seuls actuellement — Bodmer

« La situation n’est pas catastrophique. C’est vrai qu’ils ont perdu des matchs à domicile, contre des gros ou non. Mais ils sont en train de se tuer tout seuls actuellement. À chaque fois qu’ils perdent un match, on fait des débats, et nous aussi. Mais eux les premiers, que ce soient les supporters, les joueurs, le club… On voit Milik, quand il vient après les matchs, ses déclarations sont tout le temps négatives, ça va contre le groupe. Pour moi, l’un des problèmes c’est la gestion de Sampaoli des joueurs-cadres. Ça, on ne peut pas l’enlever, c’est un problème. Mais après, la relation avec les supporters… Les joueurs ont déjà assez de choses à gérer, le coach aussi. On voit que c’est Longoria qui fait le tampon, c’est une bonne chose, c’est aussi son rôle de faire le tampon entre Sampaoli et les joueurs et les supporters. Mais si chaque supporter dit comment il faut jouer, tu ne t’en sors plus. Il ne faut pas oublier que tu es en Coupe d’Europe, même s’il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas cette Coupe d’Europe (la Ligue Europa Conférence, NDLR). Et en championnat, tu es toujours dans la course à la Ligue des Champions, tu n’es pas décroché, ce n’est pas comme s’ils étaient neuvièmes ou dixièmes. Imagine s’il se passait à Marseille ce qui s’est passé à Lyon ou à Lille ces derniers mois. » Mathieu Bodmer – Source: RMC (10/03/2022)

