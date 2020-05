OM: « Important de mettre fin au concours de créativité des présidents de L1 »

La LFP a décidé de mettre un terme au championnat de France, malgré toutes les proposions inventées par Jean-Michel Aulas…

Invité dans l’After Foot sur RMC, le directeur général de la LFP a envoyé un pique qui semble s’adresser à Jean-Michel Aulas et à Gerard Lopez. En effet, depuis quelques jours les deux présidents se sont montrés très inventifs quand il s’agissait de déterminer le classement final…

On avait élaboré un plan de reprise– Quillot

« On avait élaboré un protocole de reprise avec Noel Le Graët, on pensait que les choses allaient se faire ainsi. Pendant le weekend il y a eu des arbitrages rendus, ce sont des experts de la santé qui ont donné leurs points de vue. C’est une décisions du gouvernement, ce qui était important c’était de mettre fin au concours de créativité des présidents de L1. C’était un consentement général, je pense que l’arbitrage rendu, sur le danger de la santé des footballeurs a beaucoup joué. Je ne suis pas sur que si on avait parlé d’une seule voix, que la décision aurait été différente. Le football est un sport de contact, le protocole était trop difficile a mettre en place. Mais on aurait pu s’abstenir des déclarations dans les médias » Didier Quillot-– Source: RMC Sport