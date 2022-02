OM – Incidents : La déclaration choc du président de Nice !

Après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, le président niçois Jean-Pierre Rivière s’était exprimé à chaud, sans avoir visionné l’entièreté des images. Une divergence entre ses propos et la réalité des faits avait provoqué un tollé.

Alors que des incidents avaient frappé la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le président niçois Jean-Pierre Rivière n’avait pas assumé la responsabilité des faits. Interrogé par Canal + Décalé, de dernier regrette la manière dont les choses se sont déroulées.

« Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football » — Jean-Pierre Rivière

« À aucun moment on n’avait imaginé un tel scénario. Et c’est peut-être le début d’une erreur. Je n’avais pas envie d’aller en conférence de presse, parce que je n’avais pas de recul. Mais j’y suis tout de même allé parce qu’il fallait un responsable. Je l’ai fait très maladroitement, mais je l’ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas.» Jean-Pierre Rivière — Source: Canal + Décalé (05/02/22)