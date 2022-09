OM : Inquiétude ou soulagement pour Mbemba ?

Chancel Mbemba n’ira pas en sélection de la République Démocratique du Congo pendant cette trêve internationale à cause d’une gène à la cuisse.

Convoqué avec la RdC pour deux matches amicaux face au Burkina Faso le 23 septembre et le Sierra Leone le 27 septembre, le défenseur de l’OM préfère rester à Marseille. C’est au micro de Prime Vidéo qu’il l’a annoncé à l’issue du match de hier. Il a expliqué avoir senti une douleur à la cuisse et espère être prêt pour le déplacement à Angers dans une dizaine de jours (30 septembre).

Pas de sélection, 10 jours pour se soigner

Il avait été sorti à la mi-temps lors d’OM-Lille pour cette même cuisse et va profiter de cette semaine pour se soigner. En espérant qu’il n’y aura pas de complications pour lui car un mois et demi très intense attend nos joueurs avant la Coupe du Monde. Nous auront besoin de tout nos éléments pendant cette période primordiale pour la saison de l’OM, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1.

«On savait que ça allait être difficile. On a loupé la première mi-temps, le coach a dit de mieux presser. Après, on a mouillé le maillot pour égaliser, mais on n’a pas pu faire mieux. Cela fait mal, mais il y a beaucoup de matches, il fallait prendre trois points, on n’a pas réussi. Un point, c’est mieux que perdre. Il faut encore travailler après le retour de la sélection». Chancel Mbemba – source : Prime vidéo (18/09/2022)

