OM : Inquiétude pour Balerdi ?

Moins utilisé cette saison, Leonardo Balerdi souffrirait d’un pépin non musculaire. L’OM pourrait envisager une opération à l’issue de la saison.

Mauvaise nouvelle pour Leonardo Balerdi. Depuis son transfert définitif à l’Olympique de Marseille l’été dernier, le défenseur central argentin joue moins. En effet, Jorge Sampaoli fait de William Saliba, Duje Ćaleta-Car et Luan Peres sa charnière centrale type. Toutefois, la faible présence de Leonardo Balerdi sur le terrain ne serait pas en lien avec un niveau jugé trop faible par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

En effet, à en croire les informations révélées par L’Équipe aujourd’hui, le défenseur central argentin souffrirait d’un pépin non musculaire. S’il peut tout de même jouer, il serait cependant gêné à certains moments pendant les rencontres. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM envisagerait même une intervention chirurgicale pour Leonardo Balerdi à l’issue de la saison. Reste à savoir comment évoluera son pépin d’ici les prochaines semaines.

🗞Leonardo Balerdi se serait blessé en octobre dernier. Une blessure qui le gênerait toujours sur certaines situations. Le défenseur argentin pourrait donc se faire opérer à la fin de la saison. (@lequipe) #TeamOM

Je suis ici pour gagner le poste que je mérite — Léonardo Balerdi

En conférence de presse lors de sa présentation, Leonardo Balerdi s’était également exprimé sur le fait qu’il y ait de la concurrence à ce poste. L’Argentin a toujours vu cela de façon très saine et espère gagner sa place à long terme.

« Je trouve que c’est tout à fait normal qu’il y ait ce genre de concurrence. Je suis ici pour accepter et soutenir mes coéquipiers. Je suis ici pour gagner le poste que je mérite. Mon objectif est d’être titulaire au sein de cette équipe » Leonardo Balerdi – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Balerdi a besoin d’expérience – Stéphane Sparagna

Dans notre épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct le 26 juillet dernier, notre invité Stéphane Sparagna s’était exprimé au sujet de la concurrence en défense. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a besoin d’expérience pour pouvoir prétendre à une place de titulaire.

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)