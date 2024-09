OM : Institution, PSG… le message fort de Ravanelli !

Recruté cet été, l’ancien attaquant de l’OM Fabrizio Ravanelli est là pour faire passer un message important aux joueurs. Il représente l’institution et aspire à de grandes ambitions.

Dans les colonnes de La Provence, Fabrizio Ravanelli a expliqué qu’il voulait que le club attire de grands joueurs, qu’il doit représenter la ferveur qu’il y a dans la ville. « L’OM doit la représenter, les supporters, l’OM c’est la chaleur, l’amour, une religion. On doit montrer tous les jours cela, ça doit donner envie aux grands joueurs de venir. Il n’y a qu’à voir notre entraîneur, il a choisi Marseille alors qu’il avait la possibilité d’aller dans d’autres grands clubs. Parce que l’OM apporte des émotions, comme il a pu le voir quand il est entré au Vélodrome avec Brighton. »

A lire : Mercato OM : Benatia a tenté ce gros coup cet été…

Penna Bianca a conscience de la difficulté d’aller chercher un titre en France face au PSG, mais il ne veut pas partir vaincu : « L’arrivée du Qatar à Paris a compliqué les choses, on n’a pas le même budget. Mais nous, on doit gagner par notre manière de jouer, par notre centre de formation, nos infrastructures, en donnant envie à tous les jeunes Marseillais qui jouent dans la rue ou leur quartier de devenir des joueurs de l’OM. Pour le PSG, c’est plus facile de gagner mais on a d’autres possibilités. Si on continue à travailler dur, avec cette mentalité, on va construire quelque chose d’important pour le futur proche. »

L’OM c’est l’amour, l’OM c’est la vie, c’est le message que je leur transmets

Enfin, Ravanelli aime transmettre les exigences du club aux nouvelles recrues : « Quand j’accueille les joueurs à Marignane, je suis le premier à leur faire comprendre ce qu’est l’OM, à leur expliquer comment ça va se passer pour eux à Marseille, comment ils doivent adhérer au projet. On a recruté des éléments qui ont l’envie de progresser, de représenter l’OM de la meilleure des manières. Ça veut dire avoir du caractère, de la personnalité, un grand cœur, faire une course de plus pour le coéquipier, avoir un comportement exemplaire sur le terrain et en dehors, faire partie de la famille… L’OM c’est l’amour, l’OM c’est la vie, c’est le message que je leur transmets. »