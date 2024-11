OM : Ismaël Koné, objectif vaincre sa timidité !

Après sa défaite face au PSG, l’OM a retrouvé la victoire en s’imposant 1-2 à Nantes. Voici la note et l’appréciation d’Ismaël Koné lors de cette dernière rencontre de la 10e journée de Ligue 1.

Ce dimanche à La Beaujoire, l’OM a obtenu une victoire de 2-1 contre le FC Nantes, mais le match a été plus compliqué que prévu. Neal Maupay a ouvert le score à la 24e minute, profitant d’un centre de Jonathan Rowe. Malgré une possession de 74 %, les Marseillais ont eu du mal à contrôler la suite de la rencontre, surtout après une défaite difficile contre le PSG la semaine précédente.

Le FC Nantes, en quête d’une première victoire depuis six matchs, a répondu avec détermination. Tino Kadewere a égalisé à la 61e minute avec une reprise bien placée, redonnant espoir aux supporters locaux. Toutefois, l’OM a repris l’avantage grâce à une nouvelle réalisation de Greenwood en seconde période. Malgré quelques occasions, dont un tir d’Adrien Rabiot qui a heurté le montant à la 83e, le score est resté en faveur des marseillais.

Ismaël Koné a affiché une prestation décevante face à Nantes, peinant à s’imposer dans l’entrejeu. Il a manqué d’impact, ses passes étant souvent orientées vers l’arrière, sans montrer l’audace exigée par De Zerbi. Face à cette insipidité, l’entraîneur a choisi de le remplacer par Luis Henrique dès la 59e minute, espérant un impact plus significatif sur le jeu. Le jeune international canadien va devoir montrer plus de caractère, de prise d’initiative et jouer vers l’avant avec ses qualités…