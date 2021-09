OM – Galatasaray : Le club olympien explique pourquoi et donne les détails des mesures de sécurité pour ce soir

L’OM affronte Galatasaray ce jeudi, dans le cadre de la 2e journée de phase de poule d’Europa League. De réputation chaud, les supporters turcs vont venir en masse à Marseille pour soutenir leur équipe. Un fort dispositif de sécurité sera mis en place…

L’atmosphère risque d’être chaude ce jeudi, pour une affiche qui respire le parfum de la coupe d’Europe. Les supporters de Galatasaray devraient être plus de 3000, alors que le Vélodrome pourrait afficher une affluence d’environ 45-50 000 spectateurs.

Les forces de l’ordre devraient être présentes autour du Stade, dans les transports en commun mais aussi dans le centre-ville ce jeudi soir afin d’assurer la sécurité. Selon RMC « Les rassemblements revendicatifs aux alentours du Vélodrome seront interdits afin d’éviter des confrontations entre supporters de deux camps mais aussi des revendications politiques entre communauté turque et communauté arménienne, forte à Marseille et dans sa région. »

Jacques Cardoze a expliqué le travail réalisé :

On a su qu’il y avait un risque — Cardoze

« On n’a pas envie de revivre ce qu’il s’est passé. Dès qu’on a eu le tirage au sort de la phase des groupes, on a su qu’il y avait un risque. Chacun est libre d’acheter les billets qu’ils souhaitent, notre proposition est basée sur le volontariat. Mais nous sommes raccord avec toutes les dispositions juridiques, le prix des places de cette tribune s’élève à 25 euros et nous avons fait le maximum pour protéger nos virages. On ne peut pas se reposer à 100 % sur l’Etat, il faut travailler de concert. » Jacques Cardoze— Source: L’Equipe (30/09/21)

« On voulait prendre les devants, éviter tout point de friction. C’est un club qui possède des communautés fortes en Europe, beaucoup de groupes de supporters en Allemagne, en France, en Belgique… On s’est dit qu’on allait proposer une tribune visiteurs, de la même façon que s’ils venaient de Turquie, on aurait organisé un voyage pour les amis du Galatasaray. Cette tribune a été agrandie au maximum de ses capacités et peut accueillir 3 400 personnes. L’idée est de ne pas avoir de places volantes n’importe où dans le stade. » Proche de Pablo Longoria – Source: L’Equipe (30/09/21)