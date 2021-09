OM : Les probables titulaires face à Galatasaray

L’Olympique de Marseille reçoit Galatasaray ce jeudi au Stade Vélodrome pour le compte de la 2e journée de Ligue Europa. Quel onze de départ va opter Jorge Sampaoli pour défier les Turcs ?

L’OM va affronter Galatasaray à 21h ce soir à l’occasion de la 2e journée de Ligue Europa. Voici le onze qui pourrait être aligné face aux Turcs.

Le onze possible face au Lokomotiv Moscou

Le onze de l’OM en 3-4-3

Lopez (ou Mandanda)

Saliba Alvaro Peres

Lirola Gueye

Guendouzi Gerson

Under Payet Konrad

Alors que les hommes de Jorge Sampaoli reste sur une défaite face à Lens , l’entraineur argentin a rejeté l’excuse de la fatigue et a envoyé un message clair à ses joueurs :

La fatigue, ce n’est que une excuse — Sampaoli

« Le plus grand impact qu’il peut avoir c’est la défaite pas la fatigue. On essaye de trouver des justifications comme la fatigue, mais ce n’est que des excuses. Ce sont des pros, les joueurs doivent être pros. Si des joueurs ne sont pas prêts d’autres le seront. Je suis aussi là pour ça… » Jorge Sampaoli— Source: Conf de presse (29/09/21)

Galatasaray joue de manière très intense sans le ballon– Sampaoli

A LIRE : OM / PSG – Riolo : « En ce moment, Payet est meilleur que Neymar »

« D’après ce que nous avons pu analyser de Galatasaray, c’est une équipe qui construit ses matchs d’une manière un peu différente de l’ordinaire, elle joue de manière très intense sans ballon. Ça va rendre le match plus difficile pour nous donc il va falloir faire des changements, et subir cette pression constante. Il faut se structurer pour attaquer de manière plus construite, faire un travail au niveau de la possession et des transitions rapides. » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (29/09/21)