Initialement fermé au grand public pour la réception de la Lazio ce jeudi après les incidents face à Galatasaray, le Virage Depé sera finalement ouvert à des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen. Ils seront accompagnés de leurs éducateurs…

Le match face à Galatasaray a dû être interrompu juste avant la pause à cause d’incidents entre le parcage visiteur et la tribune Nord. Ainsi, le Virage Depé n’aurait pas du ouvrir ses portes pour ce choc au sommet de Coupe d’Europe. Finalement, des enfants de 10-14 ans des clubs du programme Next Gen, et les éducateurs occuperont les sièges de la tribune. Certains abonnés de ce virage seront quant à eux replacés en tribune Jean-Bouin.

Directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze est revenu sur cette organisation mise en place par le club :

A lire aussi : OM: Jacques Cardoze explique la belle initiative du club

Le sportif en avant besoin– Cardoze

« L’UEFA nous a fait savoir que le tribune nord serait fermée suite aux incidents face à Galatasaray. Mais ils nous ont fait une offre en nous expliquant que si on le souhaitait, on avait la possibilité d’inviter des jeunes de Marseille. On a évidemment réfléchi à cette possibilité, et à la difficulté de l’organisation. Mais on s’est dit que le sportif en avait besoin, les joueurs en ont besoin. Mais tout d’abord pour les enfants eux même en période de vacances scolaires, c’était un joli cadeau qu’on pouvait leur offrir. L’organisation a été difficile, on a d’abord invité les enfants du programme Next Gen, puis on a étendu cette offre à différents établissements de la Métropole. » Jacques Cardoze– Source: BFM Marseille (04/11/21)