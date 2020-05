OM : « Jacques Henri Eyraud vit dans une réalité parallèle »

Extrait du dernier numéro du « Marseille champion Podcast » produit par Football club de Marseille présenté par Mourad Aerts, avec ses compères Nico et Yannis.

Dans cet extrait, l’Editorialiste Nico donne son sentiment la fameuse tribune de Jacques Henri Eyraud sur LinkedIn pour présenter sa vision du projet qu’il porte à l’OM.

Cette tribune a quelque chose de surréaliste…

» Cette tribune a quelques chose de surréaliste car JHE ne parle pas du tout du déficit économique, il ne parle pas du tout du Fair Play financier, des joueurs qu’il va devoir vendre, ou des échecs sportif du projet. On a l’impression que Jacques-Henri Eyraud vit dans une réalité parallèle et qu’il tord les faits pour qu’ils ressemblent à sa vision des choses, quitte à prendre ses désirs pour la réalité. Non l’OM n’est pas parti pour faire partie du Top 20 européen ! L’OM ne va pas dans la bonne direction pour redevenir un très grand club. Et puis, toujours pour faire le malin auprès de ses copains, il ne parle pas du tout des supporters où alors pour les traiter de forces exogènes qui le pousseraient à prendre des décisions « court-termiste » alors que lui à une vision très « long-termiste ». C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’a recruter que des vieux et des joueurs blessés en 2018… » Nico – Marseille Champion Podcast

