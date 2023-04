OM : « J’ai du mal à comprendre Tudor … »

Igor Tudor a créé la surprise ce dimanche en titularisant Léonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba pour affronter l’Olympique Lyonnais. Dans DFM, David un supporter marseillais avoue ne pas comprendre les motivations de l’entraîneur croate.

Un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi de l’Olympico ce dimanche entre Lyon et Marseille, Igor Tudor a une nouvelle fois surpris tout le monde en titularisant Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba dans la défense de l’OM. Selon les informations de Florent Germain, l’entraîneur croate aurait privilégié la vitesse du défenseur argentin pour contenir les assauts lyonnais.

Je n’ai pas compris l’absence de Chancel Mbemba

Malgré une prestation solide de Balerdi contre l’OL, David @Massilia1978 sur Twitter peine à comprendre les motivations de l’entraîneur croate : « Je ne comprend pas ce choix. Sur les quatres derniers matchs, il est absent trois fois. Le premier match contre Montpellier, il y avait un problème de récupération, cela avait fait beaucoup parler. Il avait joué 48 heures avant, ça pouvait se comprendre. Il y a eu ce match très compliqué à Lorient où il ne joue pas. On commençait déjà à se poser des questions. Tudor parlait d’une délicatesse sur le plan physique. Il joue la semaine dernière, il est plutôt bon. C’est pour ça que je n’ai pas compris son absence. Apparemment, il faudrait faire jouer Balerdi pour l’exposer en vue du prochain mercato. Je ne crois pas à tout ça. J’ai bien aimé la transparence de l’entraîneur sur le sujet. Il pourrait botter en touche ou parler d’autres choses. Là, il parle d’un vrai choix tactique. Il les assume depuis le départ. »

C’est un bon mec, un top joueur

Après la victoire de l’OM contre Lyon au Groupama Stadium, Leonardo Balerdi s’est arrêté en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes. Alors qu’il a pris la place de Chancel Mbemba dans le onze de départ marseillais ce dimanche, le défenseur argentin a fait l’éloge de son coéquipier. « Il m’a donné de la confiance avant le match. C’est un bon mec, un top joueur. Entre nous, on s’encourage. J’étais content de revenir. » Après cette victoire, le joueur de 24 ans se montre ambitieux pour la fin du championnat : « Il y a le duel avec Lens, mais on doit gagner tous les matches qu’il reste pour finir le plus haut possible. »