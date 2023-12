Au Napoli, Gennaro Gattuso laissera un souvenir contrasté. Certains joueurs ne lui ont vraisemblablement pas pardonné sa gestion…

Depuis son arrivée, Gennaro Gattuso donne l’impression d’avoir rassemblé les joueurs autour d’un même but à l’OM. A Marseille, il y avait tout à reconstruire après un début de saison compliqué et la mission semble bien partie pour être remplie, notamment avec des résultats très positifs depuis quelques semaines.

Pourtant, le coach italien a commis des erreurs dans les autres clubs. Notamment au Napoli où il n’a pas laissé que des bons souvenirs après son passage. Hirving Lozano, ailier mexicain qui jouait dans le club de Serie A s’est exprimé à ce sujet dans l’émission d’Hugo Sanchez.

« Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais, mais il ne m’a jamais rien demandé. Tu sais, quand tu es footballeur, il y a des moments où tu te dis : ’Wow ! Les choses ne vont pas bien ici’. Quand Gattuso arrive, il change les joueurs et il ne m’a jamais utilisé, raconte Lozano. J’étais toujours sur le banc et c’est là que je me suis dit :’Il se passe quelque chose’. Cette année-là a été terrible, j’ai pleuré de désespoir avec ma femme. On se rend compte qu’on est meilleur que beaucoup d’autres et on se demande pourquoi on ne me donne rien. Il a commencé à me parler davantage, parce qu’il ne me connaissait pas, même si la première année, nous ne nous parlions pas du tout »

Gattuso fait son premier bilan

Gennaro Gattuso a fait un premier bilan de son aventure à l’OM ce mardi en conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier.

#Gattuso : « Il ne faut pas oublier que depuis mon arrivée, je n’ai pas pu travailler longuement tactiquement ou techniquement. On joue beaucoup et pendant les trêves, on perd 12/13 joueurs. On a eu peu de temps pour travailler. Je suis arrivé il y a moins de 3 mois, on a pu… pic.twitter.com/rWDoU5xSJz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023

« Je suis plutôt content, les résultats sont positifs ces derniers temps. Nos performances ont une baisse en deuxième période, on souffre car on manque de continuité, de constance. Il ne faut pas sous-estimer le début de saison, quand on est arrivé, il y avait une autre méthodologie, une autre mentalité, rappelle Gennaro Gattuso. On a essayé de mettre en place une nouvelle mentalité et une nouvelle forme de travail physique. On doit faire mieux et on peut faire mieux. Il ne faut pas sous-estimer le fait que je n’ai jamais eu la possibilité de travailler dans la continuité sur le plan technique et tactique. On joue tout le temps. On n’a eu peu de possibilité de travailler les principes de jeu. C’est très difficile quand on doit jouer tous les trois jours, mais ça fait partie du foot moderne, c’est une composante à ne pas sous-estimer. Après une semaine de travail, on va perdre six ou sept joueurs qui vont disputer la CAN »