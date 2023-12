OM : Plusieurs absents pour Montpellier avant de recevoir les Marseillais !

L’Olympique de Marseille va jouer ce mercredi le dernier match de l’année civile 2023 face à Montpellier. Le coach Der Zakarian devra faire sans 6 de ses éléments !

Ce mercredi, dernier match de l’année civile 2023 ! L’OM se déplace à Montpellier pour y affronter les hommes de Der Zakarian. Le coach devra faire sans plusieurs de ses éléments forts ! Nordin, Leroy, Khazri, Saint-Luce ou encore Sylla sont blessés. Côté suspension, il devra se passer de Kouyaté.

Le groupe de 20 joueurs de Der Zakarian

Gardiens : Bertaud, Lecomte

Défenseurs : Omeragic, Tchato, Allix, Mincarelli, Sacko, Jullien, Estève

Milieux : Savanier, Chotard, Fayad, Delaye, Ferri

Attaquants : Tamari, Adams, Coulibaly, Issoufou, Faye, Yeboah

Absents : Nordin, Leroy, Khazri, Sainte-Luce, Sylla (blessés), Kouyaté (suspendu)

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe », avant d’évoquer le club montpelliérain « Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c’était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m’en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d’énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça »

A LIRE : OM : « Il faut les bouger », le message envoyé par Montpellier aux Marseillais !A LIRE : OM : Quel onze face à Montpellier?